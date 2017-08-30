В администрации Никольского района состоялось совещание по вопросам соблюдения требований охраны труда при проведении ремонтных работ инженерных сетей

В совещании приняли участие руководители и специалисты по охране труда организаций жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства. С докладом выступила ведущий специалист по охране труда Управления социальной защиты населения администрации Никольского района Таисия Постнова. По окончанию встречи руководителям организаций рекомендовано усилить контроль за соблюдением работниками инструкций по охране труда при работе в колодцах, жижесборниках и закрытых емкостях, а также за недопущением к трудовой деятельности работников без средств индивидуальной защиты.

Новость: Администрация Никольского района 30 2017