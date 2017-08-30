В Тешнярьском сельском библиотечно - досуговом центре прошел районный смотр - фестиваль творчества пожилых людей «Мои года - мое богатство». О каждом пенсионере было сказано много хороших слов. В исполнении ансамбля «Нам года - не беда» были исполнены песни, которые очень порадовали всех присутствующих. В ходе мероприятия были представлены музыкальные, литературные, сценические номера, подготовленные творческим коллективом библиотечно – досугового центра.

Новость: Администрация Сосновоборского района 30 2017