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В Тешнярьском сельском библиотечно - досуговом центре прошел районный смотр - фестиваль творчества пожилых людей
Сегодня в Пензе
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В Тешнярьском сельском библиотечно - досуговом центре прошел районный смотр - фестиваль творчества пожилых людей «Мои года - мое богатство». О каждом пенсионере было сказано много хороших слов. В исполнении ансамбля «Нам года - не беда» были исполнены песни, которые очень порадовали всех присутствующих. В ходе мероприятия были представлены музыкальные, литературные, сценические номера, подготовленные творческим коллективом библиотечно – досугового центра.
В Тешнярьском сельском библиотечно - досуговом центре прошел районный смотр - фестиваль творчества пожилых людей «Мои года - мое богатство». О каждом пенсионере было сказано много хороших слов. В исполнении ансамбля «Нам года - не беда» были исполнены песни, которые очень порадовали всех присутствующих.
В ходе мероприятия были представлены музыкальные, литературные, сценические номера, подготовленные творческим коллективом библиотечно – досугового центра.
Новость: Администрация Сосновоборского района 30 2017
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