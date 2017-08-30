Подворный обход в селе Чунаки Майского сельсовета

Рабочей группой в составе секретаря административной комиссии администрации района Дмитрия Бочкарева и главного специалиста по вопросам безопасности ГО и ЧС Александра Стрельникова был проведен подворный обход в с.Чунаки Майского сельсовета.

В ходе проведенного обхода жителям села были даны разъяснения по части благоустройства придворовых территорий, противопожарной безопасности домовладений, террористической безопасности и соблюдение норм и правил при возникновении чрезвычайной ситуации.