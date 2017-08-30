В администрации Первомайского района города Пензы состоялось рабочее совещание с председателями ТОС

2017-08-30

За время проведения приема к специалистам обратились 13 человек

2017-08-30

С 25 июля 2017 г. по 3 августа 2017 г., согласно Постановлению, проходила приемка образовательных учреждени

2017-08-30

Заместитель Главы администрации Камешкирский район Николай Терехин посетил основную школу

2017-08-30

Проведён подворный обход домовладений по ул. Карла Маркса с. Малая Сердоба

2017-08-30

На обращения заявителей были даны подробные разъяснения

2017-08-30

Руководителей ТОСов проконсультировали

2017-08-30

В ходе проведенного обхода жителям села были даны разъяснения по части благоустройства придворовых территорий

2017-08-30

О каждом пенсионере было сказано много хороших слов

2017-08-30

В совещании приняли участие руководители и специалисты по охране труда организаций жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства

2017-08-30

Картофель - одна из важнейших сельскохозяйственных культур в мире

2017-08-30

Иван Белозерцев поручил начать подготовку к строительству очистных сооружений в Нижнеломовском районе

2017-08-30

Большая часть которой будет использоваться как подстилка для сельскохозяйственных животных во время зимне-стойлового содержания скота

2017-08-30

Сельскохозяйственное предприятие специализируется на воспроизводстве семенного оригинального, элитного, репродукционного картофеля

2017-08-30

На сессии были рассмотрены важные вопросы

2017-08-30