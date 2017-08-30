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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Среда, 30 августа 2017
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В администрации Первомайского района города Пензы состоялось рабочее совещание с председателями ТОС
Сегодня в Пензе
 

В администрации Первомайского района города Пензы состоялось рабочее совещание с председателями ТОС и уличных комитетов с участием главы администрации Первомайского района города Пензы Лидией Беляковой. 

На совещании обсуждались вопросы местного значения, пути решения насущных проблем и улучшения жизнедеятельности населения частного сектора. 

В ходе совещания присутствующим были выданы памятки по противопожарной безопасности с номерами экстренных служб спасения. 

Новость: Администрация города Пензы 30 2017
2017-08-30
В микрорайоне «Шуист» проведены бесплатные юридические консультации с жителями
 За время проведения приема к специалистам обратились 13 человек
 
2017-08-30
В Городищенском районе все учреждения образования в полном объеме готовы к новому учебному году
 С 25 июля 2017 г. по 3 августа 2017 г., согласно Постановлению, проходила приемка образовательных учреждени
 
2017-08-30
Проверка подготовки основной школы в селе Кулясово к новому учебному году
 Заместитель Главы администрации Камешкирский район Николай Терехин посетил основную школу
 
2017-08-30
В Малосердобинском районе продолжает свою работу медико-социальная группа
 Проведён подворный обход домовладений по ул. Карла Маркса с. Малая Сердоба
 
2017-08-30
Глава администрации Шемышейского района Владимир Фадеев провел прием граждан по личным вопросам
 На обращения заявителей были даны подробные разъяснения
 
2017-08-30
В администрации Первомайского района города Пензы состоялось рабочее совещание с председателями ТОС
 Руководителей ТОСов проконсультировали
 
2017-08-30
Подворный обход в селе Чунаки Майского сельсовета
 В ходе проведенного обхода жителям села были даны разъяснения по части благоустройства придворовых территорий
 
2017-08-30
В Тешнярьском сельском библиотечно - досуговом центре прошел районный смотр - фестиваль творчества пожилых людей
 О каждом пенсионере было сказано много хороших слов
 
2017-08-30
В администрации Никольского района состоялось совещание по вопросам соблюдения требований охраны труда при проведении ремонтных работ инженерных сетей
 В совещании приняли участие руководители и специалисты по охране труда организаций жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства
 
2017-08-30
Уборочная страда для картофелеводов Реваевых в самом разгаре
 Картофель - одна из важнейших сельскохозяйственных культур в мире
 
2017-08-30
Губернатор провёл выездные приёмы жителей Наровчатского и Нижнеломовского районов
 Иван Белозерцев поручил начать подготовку к строительству очистных сооружений в Нижнеломовском районе
 
2017-08-30
В Кузнецком районе сельскохозяйственными предприятиями ведется заготовка соломы
 Большая часть которой будет использоваться как подстилка для сельскохозяйственных животных во время зимне-стойлового содержания скота
 
2017-08-30
Губернатор посетил ООО «Пензасемкартофель» в ходе визита в Нижнеломовский район
 Сельскохозяйственное предприятие специализируется на воспроизводстве семенного оригинального, элитного, репродукционного картофеля
 
2017-08-30
Прошла 79 сессия Собрания представителей Неверкинского района 3 созыва
 На сессии были рассмотрены важные вопросы
 
2017-08-30
Иван Белозерцев посетил предприятие в рамках деловой поездки в Нижнеломовский район посетил птицефабрику
 Губернатор оценил реконструкцию цехов
 

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