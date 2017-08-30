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В администрации Первомайского района города Пензы состоялось рабочее совещание с председателями ТОС
Сегодня в Пензе
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В администрации Первомайского района города Пензы состоялось рабочее совещание с председателями ТОС и уличных комитетов с участием главы администрации Первомайского района города Пензы Лидией Беляковой. На совещании обсуждались вопросы местного значения, пути решения насущных проблем и улучшения жизнедеятельности населения частного сектора. В ходе совещания присутствующим были выданы памятки по противопожарной безопасности с номерами экстренных служб спасения.
В администрации Первомайского района города Пензы состоялось рабочее совещание с председателями ТОС и уличных комитетов с участием главы администрации Первомайского района города Пензы Лидией Беляковой.
На совещании обсуждались вопросы местного значения, пути решения насущных проблем и улучшения жизнедеятельности населения частного сектора.
В ходе совещания присутствующим были выданы памятки по противопожарной безопасности с номерами экстренных служб спасения.
Новость: Администрация города Пензы 30 2017
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