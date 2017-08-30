В Малосердобинском районе продолжает свою работу медико-социальная группа

Проведён подворный обход домовладений по ул. Карла Маркса с. Малая Сердоба. Посещено 43 домовладения. Особое внимание уделялось неблагополучным семьям, а так же гражданам пожилого возраста. В ходе посещений с населением проводились профилактические беседы о вреде алкоголя, проверялись условия проживания неблагополучных семей, рассматривалась необходимость оказания адресной социальной помощи, ряду граждан было рекомендовано пройти диспансеризацию, а так же посещение кабинета флюорографии, с целью проведения рентгенологического исследования. Обстановка в семьях на момент посещения нормальная.

Новость: Администрация Малосердобинского района 30 2017