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Проверка подготовки основной школы в селе Кулясово к новому учебному году
Сегодня в Пензе
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Заместитель Главы администрации Камешкирский район Николай Терехин посетил основную школу в с. Кулясово с целью ознакомления с ходом подготовки образовательного учреждения к новому учебному году. Совместно с директором школы Капрановой Натальей были осмотрены приусадебный участок, где идет уборка овощей, спортзал и спортивная площадка, столовая, пищеблок, оборудование противопожарной и антитеррористической защищенности.
Заместитель Главы администрации Камешкирский район Николай Терехин посетил основную школу в с. Кулясово с целью ознакомления с ходом подготовки образовательного учреждения к новому учебному году.
Совместно с директором школы Капрановой Натальей были осмотрены приусадебный участок, где идет уборка овощей, спортзал и спортивная площадка, столовая, пищеблок, оборудование противопожарной и антитеррористической защищенности.
Новость: Администрация Камешкирского района 30 2017
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