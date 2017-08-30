Проверка подготовки основной школы в селе Кулясово к новому учебному году

Заместитель Главы администрации Камешкирский район Николай Терехин посетил основную школу в с. Кулясово с целью ознакомления с ходом подготовки образовательного учреждения к новому учебному году.

Совместно с директором школы Капрановой Натальей были осмотрены приусадебный участок, где идет уборка овощей, спортзал и спортивная площадка, столовая, пищеблок, оборудование противопожарной и антитеррористической защищенности.