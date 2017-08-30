В Городищенском районе все учреждения образования в полном объеме готовы к новому учебному году

На оперативном совещании под председательством главы администрации Городищенского района Геннадия Березина прошедшем с участием работников аппарата, руководителей отделов, управлений, подведомственных структур, глав администраций поселений района рассматривался вопрос готовности учреждений образования района к новому учебному году.

По информации начальника отдела образования Городищенского района Любови Михайловой, в районе 40 учреждений образования, их них 16 школ с 8 филиалами, 10 дошкольных образовательных учреждений с 5 филиалами и 1 учреждение дополнительного образования.

В мае 2017 года Постановлением администрации Городищенского района была создана комиссия по приемке готовности учреждений образования к новому 2017-2018 учебному году, а также утвержден график приемки готовности учреждений образования к новому учебному году.

С 25 июля 2017 г. по 3 августа 2017 г., согласно Постановлению, проходила приемка образовательных учреждений. Комиссия в составе заместителя главы администрации по социальным вопросам, начальника отдела образования Городищенского района, специалиста отдела образования, и.о. начальника ОНД по Городищенскому и Никольскому районам Пензенской области Романа Жесткова, главного специалиста – эксперта Роспотребнадзора по Пензенской области в Городищенском районе Владислава Ульянкина посетили все учреждения образования района. Комиссия отметила, что по состоянию на 3 августа не все школы были готовы к новому учебному году. Были сделаны замечания по Канаевкской и Чаадаевской поселковой средней школе № 1. Недостатки были своевременно устранены.

По состоянию на 20 августа 2017 г. все учреждения образования были полностью готовы к новому учебному году.