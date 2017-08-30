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В микрорайоне «Шуист» проведены бесплатные юридические консультации с жителями
Сегодня в Пензе
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В микрорайоне «Шуист» на внутридворовой территории многоквартирного дома № 73 по ул. Чапаева проведены заключительные бесплатные юридические консультации с жителями. В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Железнодорожного района города Пензы Михаил Сарафанников, представители Регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов по Пензенской области, Управления ЖКХ города Пензы, Социального управления города Пензы и руководители управляющих компаний ООО УК «Альфа», УК ООО «ПензаЖилСервис». В ходе встречи жители обратились к представителям органов власти с вопросами, касающимися жилищно-коммунального обслуживания населения, благоустройства и озеленения территории, содержания многоквартирных жилых домов, начисления оплаты за услуги ЖКХ и социального обеспечения граждан. За время проведения приема к специалистам обратились 13 человек, со всеми проведены консультации и даны разъяснения по интересующим вопросам, оказано содействие при составлении заявлений в соответствующие организации. В период с мая по август текущего года в Железнодорожном районе организовано и проведено 17 бесплатных юридических консультаций с жителями микрорайонов «КПД», «Стрела», «ГПЗ-24», «Маяк», «Ахуны», пос. Монтажный и центральной части города.
В микрорайоне «Шуист» на внутридворовой территории многоквартирного дома № 73 по ул. Чапаева проведены заключительные бесплатные юридические консультации с жителями.
В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Железнодорожного района города Пензы Михаил Сарафанников, представители Регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов по Пензенской области, Управления ЖКХ города Пензы, Социального управления города Пензы и руководители управляющих компаний ООО УК «Альфа», УК ООО «ПензаЖилСервис».
В ходе встречи жители обратились к представителям органов власти с вопросами, касающимися жилищно-коммунального обслуживания населения, благоустройства и озеленения территории, содержания многоквартирных жилых домов, начисления оплаты за услуги ЖКХ и социального обеспечения граждан.
За время проведения приема к специалистам обратились 13 человек, со всеми проведены консультации и даны разъяснения по интересующим вопросам, оказано содействие при составлении заявлений в соответствующие организации.
В период с мая по август текущего года в Железнодорожном районе организовано и проведено 17 бесплатных юридических консультаций с жителями микрорайонов «КПД», «Стрела», «ГПЗ-24», «Маяк», «Ахуны», пос. Монтажный и центральной части города.
Новость: Администрация города Пензы 30 2017
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