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«Реализация прав граждан за открытость и доступность коммунальных платежей»
Сегодня в Пензе
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Как оценивают пензенцы качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг? По результатам социологического опроса, инициатором которого стала Ассоциация потребителей Пензенской области, 65% респондентов дали негативную оценку работе управляющих компаний.
«Наиболее острая проблема - рост платежей но общедомовые нужды. Типичными проблемами в сфере ЖКХ для пензенцев являются непрозрачность начислений коммунальных платежей, санитарное состояние подъездов и подвалов, качество капитального и текущего ремонта МКД, вывоз мусора»,- отметила Лидия Сидорова, председатель Ассоциации потребителей Пензенской области.
Кроме этого пензенцы также жалуются на качество ремонта подъездов и кровли, благоустройство и состояние прилегающих территорий.
Председатель региональной Ассоциации потребителей отметила, что в этом году на базе консультативного центра повысили свою грамотность в сфере жилищно-коммунального хозяйства 600 человек.
«В режиме обучения мы вели не только диалог, но и решали те проблемы, которые возникали у активистов по вопросам ЖКХ», -сообщила Лидия Сидорова.
На получение свободного доступа к информации на стендах, офисах и в сети Интернет было проверено 46 пензенских управляющих организаций. Только в 7 из них информация была размещена согласно жилищному законодательству, подытожила Председатель региональной Ассоциации потребителей.
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