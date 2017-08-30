Будь здоров!

Юные футболисты приветствуют свою любимую команду. Каждая игра для них увлекательное зрелище, тем более, когда по другую сторону на поле – настоящие полицейские. Для подрастающей смены сотрудники полиции провели показательный мачт с ветеранами футбольного клуба «Зенит».

«Футбол прекрасен тем, что дарит радость не зависимо от возраста. Нам, уже взрослым людям, он дает возможность почувствовать себя мальчишками, а мальчишки, играя в футбол, наоборот, взрослеют», – отметил пресс-атташе футбольного клуба «Зенит» Николай Шумилин.

Полицейские провели с детьми совместную тренировку и рассказали о том, как важно, работая в органах, поддерживать себя в хорошей физической форме.

«Такие акции ребятам очень нравятся. Они интересуются службой, подростки постарше спрашивают, как устроиться работать в полицию. Мы им объясняем, что спортсмен имеет приоритет при поступлении на службу», – сказал заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.

Старших воспитанников футбольной школы офицеры пригласили на службу в органы правопорядка. Полицейские отметили, что именно спорт помогает развить навыки и умения, необходимы для будущей успешной работы – трудолюбие, дисциплинированность и физическую выносливость.