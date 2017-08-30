Дань уважения тем, чья жажда открытий сильнее тяжелых условий. В Пензе на улице Володарского по инициативе регионального отделения Русского географического общества создадут «Сквер полярников». Пензенцы внесли большой вклад в освоение полюсов.

«Два самых мощных флота у нас базировались в Северном Ледовитом и Тихом океане. А это полярная шапка. Наши подводники внесли немалую лепту в исследование мирового океана из-подо льда. Они продолжили дела наших предков – мореплавателей и исследователей», - подчеркнул заместитель председателя Пензенского морского собрания, Сергей Цигвинцев.

Центральным элементом сквера должно было стать изображение Антарктиды, но от этой идеи отказались. Его место займет инсталляция, в которую войдут небольшой айсберг и якорь. Также на территории объекта появится информационный стенд. Место для сквера выбрали не случайно.

«Напротив школа, которую закончил Евгений Матвеевич Сузюмов, ученый секретарь первой советской антарктической экспедиции. Недалеко расположен дом Героя Советского Союза, исследователя Арктики, Константина Сергеевича Бадигина. А если спуститься ниже – Музей русских экспедиций, где собраны все материалы о полярниках-пензенцах», - отметил председатель регионального отделения Русского географического общества, Игорь Пантюшов.

Большую часть финансирования проекта взяла на себя администрация города Пензы. Работы по устройству сквера уже ведутся.

«Наша компания «Мастерфайбр-Пенза» и я в частности были очень рады поучаствовать в данном мероприятии. За короткое время мы выполнили подготовку основания, мощение», - рассказал руководитель компании «Мастерфайбр-Пенза», Алексей Алексеев.

Открыть сквер планируют уже в Октябре.