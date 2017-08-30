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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Среда, 30 августа 2017
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Как строить комфортное и безопасное жильё?
Сегодня в Пензе
 
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Где раньше был ипподром, сегодня — новенькие многоэтажки, а вместо живых скакунов — игрушечные, но маленькие наездники радуются им не меньше. Жилой комплекс на Западной Поляне — пример современного подхода к жилищному строительству, когда значение придаётся не только внутреннему, но и внешнему облику территории.

Таких жилых комплексов в Пензе должно быть больше, отметил Губернатор Иван Белозерцев уже в ходе семинара, посвящённого вопросам жилищного строительства и ипотечного кредитования:

«Сегодня Президент России Владимир Владимирович Путин уделяет самое большое внимание развитию комфортной среды. Вот почему Государственной Думой было поддержано решение о выделении регионам денежных средств на эти цели. В том числе и на формирование комфортных условий во дворах домов, которые были недавно построены и нуждаются в благоустройстве. Понятно, что сами жители на свои средства не могут создать такую среду, поэтому государство идёт на встречу».

Пензенская область на реализацию этого проекта получила 272 миллиона рублей. Плюс — софинансирование из регионального бюджета. И того — 303 миллиона. До 1-ого октября эти средства будут освоены, а пензенцы получат благоустроенные внутридворовые площадки.

Кроме того, программа по формированию комфортной городской среды подразумевает и комплексное освоение территорий. Если раньше застройка в городах велась точечно, то сегодня «вырастают» целые жилые кварталы.

«Если работать по старому принципу, когда смотришь локально на кусок земли и не учитываешь то, что происходит на сопредельной территории, то возникают конфликты, правовые вопросы, технические коллизии», — пояснил Начальник Департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области, Леонид Иоффе.

Ещё одно требование, предъявляемое сегодня к жилью, — это обеспечение безопасности. Уже и в Пензе появляются дома с закрытой от посторонних территорией, с консьержами в подъездах и с камерами видеонаблюдения.

Губернатор призвал строителей проектировать дома строго с учётом камер видеонаблюдения, а Госжилстройинспекции поручил не принимать объекты, построенные без средств видеофиксации.

Новость: Екатерина Сорокина 30 2017
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