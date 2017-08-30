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«Прогулки по галерее с директором»
Сегодня в Пензе
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Пензенская Картинная галерея – кладезь творчества. Она по достоинству считается одной из самых старейших и лучших провинциальных музеев России. Каждый желающий может пройтись по галерее с экскурсоводом, а совсем недавно директор Картинной галереи Кирилл Застрожный запустил новый проект.
«Из каждого зала я выбираю 4 работы после чего размещаю это в твиттере, пользователи начинают обсуждать, смотрят, вступают со мной в переписку. Соглашаются или нет. Мне самое главное привлечь к этому внимание»,-рассказал директор Пензенской Картинной галереи Кирилл Застрожный.
В архивах галереи хранится множество талантливых картин выпускников Пензенской художественной школы. В зале современного искусства естественно представлены работы нынешних художников, но написаны они ничуть не хуже.
«Сегодняшние пензенские художники-это стержень русской, Российской реалистической художественной школы и не только, также и авангарда. Это основывается на высочайшем профессионализме, технике и уровне»,-подчеркнул директор Пензенской Картинной галереи Кирилл Застрожный.
Зал авангардного искусства находиться на первом этаже Картинной галереи. Всю основную экспозицию на втором этаже уже прошли. В планах у Кирилла Владимировича продолжить виртуальную экскурсию по галерее и Губернаторском доме.
«Таким образом хочу пополнить ряды друзей, постоянных посетителей Картинной галереи»,- добавил директор Пензенской Картинной галереи Кирилл Застрожный.
Современное искусство всегда своеобразно, а иногда даже не понятно. Но для творческих людей это нечто особенное. Мы не упустили момент и решили разузнать, какие же картины нравятся Кириллу Владимировичу.
«Много портретов Мейерхольда, рисунков. Кисти замечательных художников начала 20 века, но эта работа выделяется своей необычностью. В этом зале для меня эта картина номер 1»,- подчеркнул директор Пензенской Картинной галереи Кирилл Застрожный.
Вторая картина, где изображён самый узнаваемый памятник города - «Памятник первому поселенцу».
«Здесь получается сочетание витража и самой композиции. Очень ярко, привлекательно, интересно и талантливо»,- отметил директор Пензенской Картинной галереи Кирилл Застрожный.
Третья картина по сравнению с предыдущими более «богата» на краски. Сразу же притягивает взгляд простого посетителя и не только.
«На этой картине ощущается динамика. Как только к ней подходишь сразу же ощущаешь звуки джаза. Талантливая работа, экспрессивная, динамичная, яркий цвет. Современная, но в тоже время узнаваемая»,- отметил директор Пензенской Картинной галереи Кирилл Застрожный.
Четвертая работа в полном объёме показывает всю необычность современного искусства.
«Я долго приглядывался к этой картине. Сначала непонятно, что тут изображено. Оказывается, что это вид сверху. Самое главное цвет именно через него идёт восприятие»,- подчеркнул директор Пензенской Картинной галереи Кирилл Застрожный.
Сегодня мы «прогулялись» по галерее вместе с её директором Кириллом Владимировичем Застрожным. Он рассказал нам о своих любимых картинах, если хотите принять участие в проекте, то заходите на сайт Картинной галереи.
«Всех участников этих обсуждений я приглашу в сентябре. Мы пообщаемся, я лично проведу экскурсию и ещё раз посмотрим все картины»,- добавил директор Пензенской Картинной галереи Кирилл Застрожный.
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