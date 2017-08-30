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Новая парковка
Сегодня в Пензе
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Около года назад пензенское МРЭО ГИБДД из Терновки переехало в новое здание в микрорайоне Арбеково. В течение 2017 года проводились отделочные работы в здании и вблизи него. С первого сентября на территории МРЭО будет открыта новая парковочная зона.
«В целях создания удобных условий для граждан, обращающихся за услугами регистрации транспортных средств в непосредственной близости территории здания МРЭО ГИБДД по адресу пр. Строителей 93 с первого сентября будет открыта стоянка для осмотра автомобилей и для посетителей»,- рассказал начальник МРЭО ГИБДД России по Пензенской области Евгений Рушаков.
Также сотрудники ГИБДД напоминают, что для удобного получения государственных услуг связанный с выдачей водительских удостоверений и регистрации транспортных средств жители города могут записаться на приём через портал gosuslugi.ru.
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