Актуально для пенсионеров

Порядок формирования пенсионных прав, расчет пенсии. На эти и другие актуальные темы, беспокоящие пензенцев ответил управляющий Отделением ПФР по Пензенской области Михаил Буданов в ходе «Прямой линии». Первый вопрос поступил от жительницы областного центра Зои Пономаревой: «Президент объявил, что пенсионерам, имеющим 2 детей, будет прибавка к пенсии. Но где она, мы ее не видим».

Управляющий Отделением ПФР по Пензенской области объяснил женщине, что данный перерасчет строго индивидуален: «Связано это с тем, что был принят новый федеральный закон по которому возможен по заявлению пенсионера перерасчет размера пенсии в баллах».

Следующий звонок поступил от жительницы Пензы Галины Кочетковой: «Вышел указ о том, что страховой период по уходу за ребенком можно поменять на баллы».

«Процедура данного перерасчета действует с 2015 года. Мы, когда проводим публичные мероприятия, говорим, что возможность пересмотра пенсии существует. Ваша пенсия будет пересчитана, но только с момента обращения», - ответил Михаил Буданов, управляющий Отделением ПФР по Пензенской области.

Все поступившие на «Прямую линию» вопросы Управляющий регионального отделения Пенсионного фонда России взял на личный контроль.