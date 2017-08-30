Актуально для пенсионеров

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Порядок формирования пенсионных прав, расчет пенсии. На эти и другие актуальные темы, беспокоящие пензенцев ответил управляющий Отделением ПФР по Пензенской области Михаил Буданов в ходе «Прямой линии». Первый вопрос поступил от жительницы областного центра Зои Пономаревой: «Президент объявил, что пенсионерам, имеющим 2 детей, будет прибавка к пенсии. Но где она, мы ее не видим».
Управляющий Отделением ПФР по Пензенской области объяснил женщине, что данный перерасчет строго индивидуален: «Связано это с тем, что был принят новый федеральный закон по которому возможен по заявлению пенсионера перерасчет размера пенсии в баллах».
Следующий звонок поступил от жительницы Пензы Галины Кочетковой: «Вышел указ о том, что страховой период по уходу за ребенком можно поменять на баллы».
«Процедура данного перерасчета действует с 2015 года. Мы, когда проводим публичные мероприятия, говорим, что возможность пересмотра пенсии существует. Ваша пенсия будет пересчитана, но только с момента обращения», - ответил Михаил Буданов, управляющий Отделением ПФР по Пензенской области.
Все поступившие на «Прямую линию» вопросы Управляющий регионального отделения Пенсионного фонда России взял на личный контроль.
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