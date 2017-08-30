Все желающие смогут прикоснуться к истории. В Пензенской области пройдет шестой фестиваль исторической реконструкции и культуры «Золотаревское городище — перекресток цивилизаций».

«Данный фестиваль не проводился в течение пяти лет и в этом году Правительство Пензенской области совместно с Министерством культуры и туризма и Пензенским региональным отделением военно-исторического общества приняли решение о возобновлении данного фестиваля», - отметил заместитель Министра культуры и туризма Пензенской области, Владимир Карпов.

Гостей праздника ждет реконструкция военно-полевого лагеря и турнир по средневековому фехтованию. Этим программа фестиваля не ограничится.

«Будет концертная программа. Также будет работать несколько площадок. Там будут представители народных промыслов. Они будут проводить мастер-классы. Пройдет фестиваль лучников. Каждый из участников сможет сам пострелять», - рассказал директор Краеведческого музея, Владимир Зименков.

Традиционно фестиваль собирает множество людей, которые хотят почувствовать атмосферу средневековья, с его дикими нравами и особенностями быта.

«Все годы проведения, фестиваль собирал несколько тысяч человек. Это оставляло у людей очень сильное впечатление. По сути – это перемещение во времени, когда вы выезжаете из современного города и попадаете в основательное средневековье», - поделился Геннадий Белорыбкин, директор Института непрерывного образования.

Фестиваль «Золотаревское городище — перекресток цивилизаций» состоится 2 сентября.