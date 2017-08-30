В малом зале администрации города состоялось заседание штаба по подготовке к отопительному сезону

На заседании штаба представители ресурсоснабжающих организаций отчитались о ходе подготовительных работ к предстоящему отопительному сезону, обозначив ряд проблем, одна из которых – бесхозяйные сети, которые требуют ремонта.



Заслушав отчеты ресурсоснабжающих организаций, а также представителей администраций районов и управляющих компаний, начальник управления ГОЧС г.Пензы Алексей Михайлов отметил неудовлетворительные темы проведения работ, особо выделив компанию ПАО "Т плюс".



- Необходимо максимально ускорятся. Перед нами стоит задача обеспечить горячей водой все жилые дома к 1 сентября, - поставил задачу Алексей Михайлов.



Заместитель начальника УЖКХ г.Пензы Михаил Глушков в свою очередь сообщил, что уровень подготовки города к началу отопительного сезона в настоящий момент составляет 80 процентов, но документы, подтверждающие, что объекты инженерной инфраструктуры готовы к отопительному сезону есть не у всех.



- До 5 сентября паспорта готовности на все объекты должны быть, - потребовал заместитель начальника УЖКХ г.Пензы Михаил Глушков.

Новость: Администрация города Пензы 30 2017