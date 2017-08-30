Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов и путешественник Фёдор Конюхов встретились со стобалльниками ЕГЭ-2017 по географии

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов и путешественник Фёдор Конюхов встретились с выпускниками, получившими максимальный результат на едином государственном экзамене по географии.

Сергей Кравцов поблагодарил Фёдора Конюхова за поддержку выпускников в сдаче ЕГЭ. В Год экологии путешественник обратился к выпускникам с пожеланиями успехов на государственной итоговой аттестации. Его слова услышали и участники Всероссийской акции «100 баллов для победы», которая началась в Нальчике и в течение апреля и мая прошла в большинстве регионов.

В этом году смогли получить наивысший результат на ЕГЭ по географии – 100 баллов – 18 ребят. Почти все они приехали на встречу с главой Рособрнадзора и известным путешественником. Это выпускники из Томской, Тюменской, Кировской, Пермской, Новгородской, Челябинской, Московской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. Все они уже поступили в ведущие учебные заведения страны: Московский государственный университет имени Ломоносова, Московский государственный институт международных отношений, Московский государственный университет геодезии и картографии, Санкт-Петербургский горный университет и другие.

"С 2014 года, когда выпускные экзамены стали проходить объективно, у нас появилась идея встречаться со стобалльниками, потому что это уникальные ученики, своим трудом добившиеся максимального результата на ЕГЭ. Мы уже проводили такие встречи с ребятами, набравшими максимальное количество баллов по литературе, химии и физике", - отметил глава Рособрнадзора.

Участники встречи задавали вопросы на разные темы: с какими экологическими проблемами сталкивается сегодня наша планета, как привить молодёжи интерес к естественным наукам, с чего начать, если берешься за такое серьёзное дело, как настоящее путешествие.

«Я очень счастлив видеть столько ребят, интересующихся естественными науками. Двадцать первый век остро нуждается в новых исследователях. Сегодня говорят, что мировой океан изучен лишь на три процента. А я уверен, что только на полтора. Я надеюсь, что вы, стобалльники, возьмёте курс на те открытия, которые до вас ещё никто не смог сделать», - сказал Фёдор Конюхов, приветствуя стобалльников.

Сергей Кравцов признался, некогда раздумывал о профессии эколога и много интересовался этой темой. «Каждый человек должен понимать свою значимость в сохранении природы. Если вы разработаете технологию для замены полиэтилена, но сами продолжите загрязнение окружающей среды, ни к чему хорошему это не приведёт. Поэтому, как и в любом другом деле, всегда нужно начинать с себя», - отметил глава Рособрнадзора. Он отметил, что ребята, приехавшие на встречу, выбрали для себя перспективные профессии, за которыми будущее нашей планеты.

Участниками встречи стали и те выпускники, которые дали старт Всероссийской акции «100 баллов для победы» в Нальчике. В апреле они встречались с выпускниками Северо-Кавказского федерального округа и делились с ними опытом подготовки и сдачи ЕГЭ.

Студент Северо-Кавказского федерального университета Даниил Стогний поблагодарил за встречу Фёдора Конюхова и Сергея Кравцова: «Нам очень важно видеть и разговаривать с такими крупными личностями, которые взяли в руки звезду, может быть, не одну, и указывают нам на то, куда нужно идти, на то, к чему нужно стремиться и где же ещё доставать остальные звёзды, чтобы светить нашей стране, нашей семье, нашей судьбе», - отметил он.

После беседы участники отправились на экскурсию по Дому-музею Фёдора Конюхова и получили памятные подарки – подписанные автором книги знаменитого путешественника.