Житель Пензы признан виновным в применении насилия к представителю власти

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 47-летнего жителя Пензы по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

По данным следствия, 03 апреля текущего года мужчина 1969 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, был задержан сотрудниками полиции за совершение административного правонарушения (появление в общественном месте в состоянии опьянения). Возмущаясь по поводу своего задержания и не желая выполнять законные требования инспектора патрульно-постовой службы, злоумышленник, находясь в салоне служебной автомашины сотрудников полиции, по пути следования в отдел полиции №3 города Пензы, нанес кулаком удар по лицу полицейского. Незаконными действиями мужчины сотруднику полиции причинены сотрясение головного мозга, ушибленная рана и кровоподтек лица, расценивающиеся как легкий вред здоровью.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.