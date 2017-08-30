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«Любимый город на Суре»
Сегодня в Пензе
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В Социальном управлении города Пензы состоялось итоговое мероприятие «Соревнование по историческому краеведению «Любимый город на Суре». Целью мероприятия стало изучение исторического и культурного наследия Пензенского края, углубление и расширение знаний о своей малой Родине, развитие интереса к родному краю среди людей старшего поколения, а также организация их досуга и расширение круга общения. В ходе соревнования были затронуты вопросы, касающиеся истории создания города Пензы, его героических страниц, памятников архитектуры, имен великих писателей, связанных с Пензенским краем. Всего в мероприятии приняли участие более 50 граждан пожилого возраста - членов клубов, действующих при учреждениях социального обслуживания города Пензы. В ходе мероприятия проведены консультации по вопросам пенсионного обеспечения, социального облуживания, предоставления мер социальной поддержки. После окончания соревнования подведены итоги и вручены благодарности и памятные подарки участникам.
В Социальном управлении города Пензы состоялось итоговое мероприятие «Соревнование по историческому краеведению «Любимый город на Суре».
Целью мероприятия стало изучение исторического и культурного наследия Пензенского края, углубление и расширение знаний о своей малой Родине, развитие интереса к родному краю среди людей старшего поколения, а также организация их досуга и расширение круга общения.
В ходе соревнования были затронуты вопросы, касающиеся истории создания города Пензы, его героических страниц, памятников архитектуры, имен великих писателей, связанных с Пензенским краем.
Всего в мероприятии приняли участие более 50 граждан пожилого возраста - членов клубов, действующих при учреждениях социального обслуживания города Пензы.
В ходе мероприятия проведены консультации по вопросам пенсионного обеспечения, социального облуживания, предоставления мер социальной поддержки.
После окончания соревнования подведены итоги и вручены благодарности и памятные подарки участникам.
Новость: Администрация города Пензы 30 2017
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