В Социальном управлении города Пензы состоялось итоговое мероприятие «Соревнование по историческому краеведению «Любимый город на Суре».

Целью мероприятия стало изучение исторического и культурного наследия Пензенского края, углубление и расширение знаний о своей малой Родине, развитие интереса к родному краю среди людей старшего поколения, а также организация их досуга и расширение круга общения.

В соревновании по историческому краеведению «Любимый город на Суре» приняли участие 5 команд по 7 человек из клубов ветеранов 5 учреждений социального обслуживания города.

В ходе соревнования были затронуты вопросы, касающиеся истории создания города Пензы, его героических страниц, памятников архитектуры, имен великих писателей, связанных с Пензенским краем.

Всего в мероприятии приняли участие более 50 граждан пожилого возраста - членов клубов, действующих при учреждениях социального обслуживания города Пензы.

В ходе мероприятия проведены консультации по вопросам пенсионного обеспечения, социального облуживания, предоставления мер социальной поддержки.

После окончания соревнования подведены итоги и вручены благодарности и памятные подарки участникам.