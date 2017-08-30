Губернатор открыл заседание круглого стола «Комфортная городская среда. Современные стандарты благоустройства дворовых территорий. Перспективы ипотечного кредитования»

Мероприятие прошло в рамках семинара, участниками которого стали представители областной и городской властей, строительных компаний, а также Пензенского государственного университета архитектуры и строительства.

Обращаясь к собравшимся, глава субъекта Федерации поблагодарил представителей архитектурного сообщества за вклад в развитие региона и нацелил на дальнейшую планомерную работу.

«Надо строить достойное жилье, обращая внимание и на качество домов, и на создание комфортной внутридворовой среды, благоустройство территории, чтобы облик городов менялся в лучшую сторону, чтобы мы гордились своей работой», – сказал он.

Губернатор отметил, что Президент РФ Владимир Путин уделяет большое внимание этому направлению.

«Главой государства дано поручение о выделении регионам денежных средств на 2017 год на развитие комфортной городской среды, проект реализуется и у нас – Пензенская область получила на эти цели 272 млн рублей», – сообщил Иван Белозерцев.

Участники круглого стола затронули аспекты проектирования дворовых территорий многоквартирных домов, развитие жилищного кредитования, рассмотрели конкретные примеры организации городской среды.

В ходе обсуждения глава региона поручил скорректировать существующий альбом типовых решений, которые предлагаются компаниям-застройщикам для применения в строительстве и благоустройстве территорий.

«Пора обновить этот перечень, посмотреть, какие уже реализованные интересные идеи есть у наших застройщиков, и отказываться от элементов, которые уже устарели», – поручил губернатор.

Он сравнил стандартные скамейки, представленные в альбоме, и более оригинальные места отдыха в современных жилых комплексах в «Спутнике» и на Западной поляне.

Отдельно Иван Белозерцев остановился на необходимости оборудования новых домов камерами видеонаблюдения.

«Это вопрос безопасности проживания граждан. Поручаю не принимать дом, если на нем не установлена система видеонаблюдения», – распорядился губернатор.

Глава областной исполнительной власти призвал архитекторов и проектировщиков чаще использовать творческий подход, активнее привлекать студентов Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, которые зачастую предлагают инновационные решения и способны внести новизну в городское пространство.

В завершение Иван Белозерцев подчеркнул, что перед архитекторами и проектировщиками стоит еще немало задач.

«Необходимо развивать рынок недвижимости, чтобы у жителей, особенно у молодежи, была возможность приобретать жилье», – резюмировал он.