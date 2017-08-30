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 Среда, 30 августа 2017
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В здании школы № 77 состоялась встреча главы администрации Пензы Виктора Кувайцева с активом Железнодорожного района города
Сегодня в Пензе
 

На встрече присутствовали заместители главы администрации Юрий Ильин и Магомед Агамагомедов, начальник городского Управления ЖКХ Андрей Гришин, глава администрации Железнодорожного района Олег Денисов, сотрудники УМВД России по г. Пензе, представители учреждений образования, культуры, здравоохранения, духовенства, предприятий и организаций, Советов общественности, председатели ТОС, уличных комитетов и активные жители.

Официальное мероприятие началось с приветственного слова Виктора Николаевича, в котором он упомянул о реализации социально значимых проектов в настоящее время.

Градоначальник, сообщил, что на сегодняшний день завершился II этап реконструкции улицы Антонова, в рамках которой осуществляется строительство новых сетей ливневой канализации. А также в целом о положительной динамике по исполнению проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», по которому в 2017 году в городе осуществляется ремонт дорожных покрытий 64 объектов, восстановление 78 светофорных объектов и 4203 дорожных знаков; установка 11 км пешеходных ограждений.

Отмечая проект «Формирование современной городской среды», глава исполнительной власти Пензы рассказал о том, что в нем задействованы 35 дворовых территорий (85 многоквартирных домов) и одна общественная территория – набережная реки Суры.

– Воплощение всех проектов в жизнь возможно только благодаря вам, уважаемые пензенцы, вашим инициативам, неравнодушному отношению к жизни и судьбе нашего города. Спасибо за то, что высказываете нам свои предложения, говорите о недочетах. Мы всегда рады идти вам навстречу, – обратился к присутствующим глава администрации Пензы.

Затрагивая тему образования, он отметил положительный момент – за 2017-2018 годы планируется восстановить в школах бассейны, чтобы дети имели возможность заниматься не в 15-ти имеющихся, а в 19-ти бассейнах, и отрицательный. Виктор Николаевич обратил внимание на то, что один ребенок из 43-й школы и трое из 77-й стали участниками распространения наркотических веществ: «Необходимо проводить встречи с родительским сообществом, создавать все условия для того, чтобы наши дети всегда были под присмотром, в безопасности». Градоначальник назвал ситуацию трагедией и призвал активно бороться с пагубным явлением, при обнаружении факта употребления или распространения наркотиков сразу же сообщать в соответствующие органы.

Помимо этого, глава администрации Пензы говорил о развитии городской инфраструктуры в части строительства школ, детских садов и других важных объектов. Он подчеркнул, что в этом большая заслуга губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Затем встреча перешла в формат «вопрос-ответ».

А адрес Виктора Кувайцева прозвучало множество слов с благодарностью за реконструкцию улицы Антонова; за ремонт полотна в поселке Монтажный; за восстановление дорожного покрытия в поселке Победы, где с завтрашнего дня начнутся работы еще и по организации уличного освещения; за содействие в асфальтировании дороги в поселке Нахаловка; за начало строительства школы в микрорайоне Шуст.

Кроме того, граждане поделились новыми проблемами.

В частности, ухудшилось состояние дороги на улице Парижской коммуны. Виктор Николаевич поручил Юрию Ильину изыскать возможность для выделения необходимого количества асфальтовой крошки.

Отвечая на вопрос по организации освещения на улице Пилотной, градоначальник сориентировал заявителя на следующий год, так как сначала потребуется создание проекта.

Жительница микрорайона Шуист поинтересовалась, нет ли в планах строительства спортивного объекта для детей.

– Да, объект для занятий спортом здесь нужен, и в планах на перспективу это есть. В настоящее время в администрации города Пензы рассматривается вариант строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, – ответил Виктор Кувайцев.

Завершая встречу, Виктор Николаевич поблагодарил присутствующих за активную гражданскую позицию и конструктивный диалог.

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