В Пензе перед судом предстанет мужчина, совершивший убийство знакомого

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Пензы в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что осенью 2016 года, точная дата следствием не установлена, мужчина 1973 года рождения познакомился с потерпевшим 1979 года рождения и предложил ему выпить. В этот же день они расположились в заброшенном доме по улице Урицкого в городе Пензе и начали употреблять спиртное. В процессе общения между обвиняемым и его новым знакомым произошел конфликт, в результате которого злоумышленник нанес ему не менее 30 ударов по телу имеющимся при себе ножом. После чего мужчина скрылся с места преступления.

Потерпевший скончался на месте происшествия от полученного колото-резаного ранения шеи, осложнившегося массивной кровопотерей. Тело мужчины обнаружено лишь в конце февраля 2017 года случайным прохожим, который и сообщил об этом в полицию.

Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, при тесном взаимодействии следователей регионального Следственного комитета России и сотрудников УМВД России по Пензенской области установлено лицо, причастное к совершению данного преступления. Мужчина задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая умышленное причинение смерти потерпевшему обвиняемым. В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.