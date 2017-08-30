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В Пензе перед судом предстанет мужчина, совершивший убийство знакомого
Сегодня в Пензе
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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Пензы в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Следствием установлено, что осенью 2016 года, точная дата следствием не установлена, мужчина 1973 года рождения познакомился с потерпевшим 1979 года рождения и предложил ему выпить. В этот же день они расположились в заброшенном доме по улице Урицкого в городе Пензе и начали употреблять спиртное. В процессе общения между обвиняемым и его новым знакомым произошел конфликт, в результате которого злоумышленник нанес ему не менее 30 ударов по телу имеющимся при себе ножом. После чего мужчина скрылся с места преступления. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученного колото-резаного ранения шеи, осложнившегося массивной кровопотерей. Тело мужчины обнаружено лишь в конце февраля 2017 года случайным прохожим, который и сообщил об этом в полицию. Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, при тесном взаимодействии следователей регионального Следственного комитета России и сотрудников УМВД России по Пензенской области установлено лицо, причастное к совершению данного преступления. Мужчина задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователем собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая умышленное причинение смерти потерпевшему обвиняемым. В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Пензы в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
Следствием установлено, что осенью 2016 года, точная дата следствием не установлена, мужчина 1973 года рождения познакомился с потерпевшим 1979 года рождения и предложил ему выпить. В этот же день они расположились в заброшенном доме по улице Урицкого в городе Пензе и начали употреблять спиртное. В процессе общения между обвиняемым и его новым знакомым произошел конфликт, в результате которого злоумышленник нанес ему не менее 30 ударов по телу имеющимся при себе ножом. После чего мужчина скрылся с места преступления.
Потерпевший скончался на месте происшествия от полученного колото-резаного ранения шеи, осложнившегося массивной кровопотерей. Тело мужчины обнаружено лишь в конце февраля 2017 года случайным прохожим, который и сообщил об этом в полицию.
Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, при тесном взаимодействии следователей регионального Следственного комитета России и сотрудников УМВД России по Пензенской области установлено лицо, причастное к совершению данного преступления. Мужчина задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая умышленное причинение смерти потерпевшему обвиняемым. В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Новость: Следственное управление следственного комитета РФ по Пензенской области 30 2017
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