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 Среда, 30 августа 2017
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Губернатор принял участие в церемонии закладки первого камня в основание общеобразовательного объекта в городе Пензе
Сегодня в Пензе
 

Торжественное мероприятие состоялось на строительной площадке здания будущей организации общего образования, вблизи с многоэтажным жилым массивом, который был возведён для граждан, переселённых из аварийных домов.

«В своё время у жителей, переселившихся в этот микрорайон из центра города или с окраин, возникали вопросы о необходимости строительства общеобразовательного учреждения. Сегодня, выполняя своё обещание о возведении такого объекта, могу отметить, что новая школа на улице Светлой решит проблему создания современных условий обучения детей микрорайона Шуист», - подчеркнул глава областной исполнительной власти.

«Этот микрорайон Пензы развивается, здесь проживают молодые семьи, востребованность в новом объекте образования будет большая. И мы делаем всё, чтобы дети имели возможность обучаться в современной школе», - уточнил он. 

Проект модульной общеобразовательной школы был разработан Пензенским государственным университетом архитектуры и строительства, соответствует требованиям госзадания Министерства образования Российской Федерации.

Школа рассчитана на 660 ученических мест. По проекту общая площадь здания составляет 11289,26 м2, этажность переменная – от 1 до 4. Кроме учебных кабинетов, отдельных помещений для начальной школы, мастерских для учеников среднего и старшего звена проект предусматривает два спортивных зала, конференц-зал, столовую с пищеблоком и обеденным залом на 250 мест. 

На территории будущей школы предполагается построить две универсальные площадки для игры в волейбол и баскетбол, мини-футбольное поле, круговую беговую дорожку, совмещённую с прямой дорожкой для прыжков в длину. Также будут установлены площадки для уличных тренажёров и игровые площадки.

Проектом предусмотрена возможность обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Осмотрев строительную площадку и приняв участие в церемонии закладки первого камня в основание общеобразовательного объекта, Иван Белозерцев предложил должностным лицам подумать над использованием открытых спортивных площадок в зимнее время, а также на тему альтернативных решений учебного пространства внутри здания, внести предложения по организации аудиторий коллективно-проектной деятельности в новой школе.

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