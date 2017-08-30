|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Губернатор принял участие в церемонии закладки первого камня в основание общеобразовательного объекта в городе Пензе
Сегодня в Пензе
|
Торжественное мероприятие состоялось на строительной площадке здания будущей организации общего образования, вблизи с многоэтажным жилым массивом, который был возведён для граждан, переселённых из аварийных домов. Школа рассчитана на 660 ученических мест. По проекту общая площадь здания составляет 11289,26 м2, этажность переменная – от 1 до 4. Кроме учебных кабинетов, отдельных помещений для начальной школы, мастерских для учеников среднего и старшего звена проект предусматривает два спортивных зала, конференц-зал, столовую с пищеблоком и обеденным залом на 250 мест.
Торжественное мероприятие состоялось на строительной площадке здания будущей организации общего образования, вблизи с многоэтажным жилым массивом, который был возведён для граждан, переселённых из аварийных домов.
Школа рассчитана на 660 ученических мест. По проекту общая площадь здания составляет 11289,26 м2, этажность переменная – от 1 до 4. Кроме учебных кабинетов, отдельных помещений для начальной школы, мастерских для учеников среднего и старшего звена проект предусматривает два спортивных зала, конференц-зал, столовую с пищеблоком и обеденным залом на 250 мест.
Новость: Правительство Пензенской области 30 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru