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В суд направлено уголовное дело по обвинению жительницы Пензы в нарушении тайны телефонных переговоров
Сегодня в Пензе
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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 27-летней жительницы Пензы в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров, совершенное с использованием своего служебного положения). Следствием установлено, что женщина, являясь специалистом одного из операторов сотовой связи, при трудоустройстве взяла на себя обязательство о сохранении конфиденциальной информации, которая станет ей известной в связи с исполнением своих трудовых обязанностей. Однако, в период с ноября 2016 года по январь 2017 года она, действуя в нарушение должностной инструкции, по просьбе своей знакомой предоставляла ей сведения о соединениях абонентского номера, зарегистрированного на супруга последней. Своими незаконными действиями обвиняемая нарушила право мужчины на тайну телефонных переговоров. Данное преступление расследовано следователями регионального Следственного комитета России при взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Пензенской области. В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 27-летней жительницы Пензы в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров, совершенное с использованием своего служебного положения).
Следствием установлено, что женщина, являясь специалистом одного из операторов сотовой связи, при трудоустройстве взяла на себя обязательство о сохранении конфиденциальной информации, которая станет ей известной в связи с исполнением своих трудовых обязанностей. Однако, в период с ноября 2016 года по январь 2017 года она, действуя в нарушение должностной инструкции, по просьбе своей знакомой предоставляла ей сведения о соединениях абонентского номера, зарегистрированного на супруга последней. Своими незаконными действиями обвиняемая нарушила право мужчины на тайну телефонных переговоров.
Данное преступление расследовано следователями регионального Следственного комитета России при взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Пензенской области.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Новость: Следственное управление следственного комитета РФ по Пензенской области 30 2017
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