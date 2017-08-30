В суд направлено уголовное дело по обвинению жительницы Пензы в нарушении тайны телефонных переговоров

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 27-летней жительницы Пензы в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров, совершенное с использованием своего служебного положения).

Следствием установлено, что женщина, являясь специалистом одного из операторов сотовой связи, при трудоустройстве взяла на себя обязательство о сохранении конфиденциальной информации, которая станет ей известной в связи с исполнением своих трудовых обязанностей. Однако, в период с ноября 2016 года по январь 2017 года она, действуя в нарушение должностной инструкции, по просьбе своей знакомой предоставляла ей сведения о соединениях абонентского номера, зарегистрированного на супруга последней. Своими незаконными действиями обвиняемая нарушила право мужчины на тайну телефонных переговоров.

Данное преступление расследовано следователями регионального Следственного комитета России при взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Пензенской области.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.