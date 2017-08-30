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Губернатор оценил качество реконструкции дороги на улице Антонова
Сегодня в Пензе
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Реконструкция велась в несколько этапов. В результате улица изменила свои габариты, число полос автомобильного движения, ширину пешеходной части тротуара. Проведено переустройство инженерных сетей. В настоящее время работы выполнены в полном объёме, объект введён в эксплуатацию. «Этот транспортный объект может служить примером современного подхода к организации работ по благоустройству микрорайона – четыре полосы автомобильного движения, удобные пешеходные дорожки, красивые ограждения, наличие ливневой канализации и наружного освещения», - отметил губернатор. Глава региона поблагодарил подрядную организацию за качественно выполненную работу. «Во время моих поездок по области я обращаю внимание на качество дорожных работ. Отрадно, что местные предприятия, что называется, держат марку. В конце года мы пригласим работников дорожной отрасли на торжественное собрание, чтобы поощрить лучших», - отметил Иван Белозерцев. Губернатор поручил организовать работу по дальнейшему улучшению городской среды. В частности, обратил внимание на состояние газонов. «Травы практически нет. Наверное, имеет смысл перейти на рулонные газоны, предусматривать их проектом. Затраты не такие большие, а вид будет совсем другой», - констатировал глава региона. «Нужно продолжать благоустройство населённых пунктов Пензенской области - обустраивать автостоянки, асфальтировать и выкладывать дорожной плиткой тротуары, разбивать клумбы. Нужны современные архитектурные решения», - резюмировал он.
Реконструкция велась в несколько этапов. В результате улица изменила свои габариты, число полос автомобильного движения, ширину пешеходной части тротуара. Проведено переустройство инженерных сетей. В настоящее время работы выполнены в полном объёме, объект введён в эксплуатацию.
«Этот транспортный объект может служить примером современного подхода к организации работ по благоустройству микрорайона – четыре полосы автомобильного движения, удобные пешеходные дорожки, красивые ограждения, наличие ливневой канализации и наружного освещения», - отметил губернатор.
Глава региона поблагодарил подрядную организацию за качественно выполненную работу.
«Во время моих поездок по области я обращаю внимание на качество дорожных работ. Отрадно, что местные предприятия, что называется, держат марку. В конце года мы пригласим работников дорожной отрасли на торжественное собрание, чтобы поощрить лучших», - отметил Иван Белозерцев.
Губернатор поручил организовать работу по дальнейшему улучшению городской среды. В частности, обратил внимание на состояние газонов.
«Травы практически нет. Наверное, имеет смысл перейти на рулонные газоны, предусматривать их проектом. Затраты не такие большие, а вид будет совсем другой», - констатировал глава региона.
«Нужно продолжать благоустройство населённых пунктов Пензенской области - обустраивать автостоянки, асфальтировать и выкладывать дорожной плиткой тротуары, разбивать клумбы. Нужны современные архитектурные решения», - резюмировал он.
Новость: Правительство Пензенской области 30 2017
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