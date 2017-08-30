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«Зеленая планета - 2017»
Сегодня в Пензе
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В Москве подведены итоги конкурсной программы XV Всероссийского и XV Международного детского экологического форума «Зеленая планета - 2017», приуроченной проведению года экологии в России. От Пензенской области на XV Всероссийский конкурс было направлено 23 работы победителей регионального отборочного тура Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета – 2017». Лауреатами XV Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета - 2017» стали:
В Москве подведены итоги конкурсной программы XV Всероссийского и XV Международного детского экологического форума «Зеленая планета - 2017», приуроченной проведению года экологии в России.
От Пензенской области на XV Всероссийский конкурс было направлено 23 работы победителей регионального отборочного тура Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета – 2017».
Лауреатами XV Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета - 2017» стали:
Новость: Министерство образования Пензенской области 30 2017
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