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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Среда, 30 августа 2017
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«Зеленая планета - 2017»
Сегодня в Пензе
 

В  Москве подведены итоги конкурсной программы XV Всероссийского и XV Международного детского экологического форума «Зеленая планета - 2017», приуроченной проведению года экологии в России.

От Пензенской области на XV Всероссийский конкурс было направлено 23 работы победителей регионального отборочного тура Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета – 2017».

Лауреатами XV Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета - 2017» стали:

  • Номинация «Природа бесценный дар»: Мосейкина Мария, Пензенский район; Захарова Кристина, Спасский район; совет старшеклассников школы с. Пушанина, Белинский район.
  • Номинация «Зеленая планета глазами детей»: Мамулина Александра, г. Заречный; Бадаев Иркен, Кузнецкий район.
  • Номинация «Многообразие вековых традиций»: Вялкова Евгения, Колышлейский район; Ельмеева Карина, Пензенский район.
  • Номинация «Эко объектив»: Якушов Илья, Белинский район; Дондуков Степан, Лопатинский район.
  • Номинация «Природа. Культура. Экология»: театральный коллектив «Школьник», Спасский район; Абраменкова Надежда, г. Пенза; агитбригада «Орлята», Пензенский район; коллектив учащихся школы с. Вадинск.
  • Лауреатами XV Международного детского экологического форума «Зеленая планета – 2017» стали:
  • Номинация «Зеленая планета глазами детей»: Сарычева Карина, Башмаковский район; Кадыкова Анастасия, г. Заречный; Акимова Екатерина, Белинский район; Орлова Екатерина, Камешкирский район.
  • Номинация «Многообразие вековых традиций»: Горячев Андрей, Колышлейский район; Ширяев Константин, Донсков Даниил, Чернов Андрей, Никольский район.

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