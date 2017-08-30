В Москве подведены итоги конкурсной программы XV Всероссийского и XV Международного детского экологического форума «Зеленая планета - 2017», приуроченной проведению года экологии в России. От Пензенской области на XV Всероссийский конкурс было направлено 23 работы победителей регионального отборочного тура Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета – 2017». Лауреатами XV Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета - 2017» стали: Номинация «Природа бесценный дар»: Мосейкина Мария, Пензенский район; Захарова Кристина, Спасский район; совет старшеклассников школы с. Пушанина, Белинский район.

Номинация «Зеленая планета глазами детей»: Мамулина Александра, г. Заречный; Бадаев Иркен, Кузнецкий район.

Номинация «Многообразие вековых традиций»: Вялкова Евгения, Колышлейский район; Ельмеева Карина, Пензенский район.

Номинация «Эко объектив»: Якушов Илья, Белинский район; Дондуков Степан, Лопатинский район.

Номинация «Природа. Культура. Экология»: театральный коллектив «Школьник», Спасский район; Абраменкова Надежда, г. Пенза; агитбригада «Орлята», Пензенский район; коллектив учащихся школы с. Вадинск.

Лауреатами XV Международного детского экологического форума «Зеленая планета – 2017» стали:

Номинация «Зеленая планета глазами детей»: Сарычева Карина, Башмаковский район; Кадыкова Анастасия, г. Заречный; Акимова Екатерина, Белинский район; Орлова Екатерина, Камешкирский район.

Номинация «Многообразие вековых традиций»: Горячев Андрей, Колышлейский район; Ширяев Константин, Донсков Даниил, Чернов Андрей, Никольский район.

Новость: Министерство образования Пензенской области 30 2017