В Пензе открыт новый набор в Яндекс.Лицей

Программа Яндекс.Лицея рассчитана на два года. На занятиях лицеисты знакомятся с теорией и осваивают технологии на практике. Как распорядиться полученными знаниями, ребята решают сами. Кто-то, возможно, захочет стать разработчиком и создавать игры или веб-приложения. А тем, кто мечтает пойти в науку, умение программировать пригодится, например, для обработки результатов экспериментов.

Набор в Яндекс.Лицей — конкурсный. Заявки принимаются от школьников 8 и 9 классов. Для поступления нужно до 10 сентября заполнить анкету на сайте и пройти онлайн-тест на умение мыслить логически. Те, кто справится, получат приглашение на собеседование. Учебный год начнётся 2 октября. Занятия в Яндекс.Лицее проходят дважды в неделю после 15:00, поэтому их легко совмещать со школой.

Пензенские лицеисты будут заниматься в Учебно-методическом центре высоких технологий, Губернском лицее и средней школе № 64 — она присоединилась к проекту в этом году. Выбрать удобную площадку можно при подаче заявки. Также в этом году восьмиклассники Губернского лицея смогут освоить программу Яндекс.Лицея прямо во время школьных занятий — на уроках информатики.

В прошлом году заявки на поступление в Яндекс.Лицей подали 279 пензенских школьников. Из них 60 прошли отбор и приступили к занятиям. В этом году ребята продолжат обучение на втором курсе.

Яндекс.Лицей позволяет школьникам из российских регионов попробовать себя в роли программистов. Проект появился в 2016 году; первый набор, помимо Пензы, прошёл в Калуге, Саратове и Тамбове. В этом году Яндекс.Лицей открылся ещё в 15 городах России. Партнёр проекта в Пензе — Правительство Пензенской области. Занятия ведут опытные местные преподаватели, которые прошли обучение в Яндексе.

Яндекс.Лицей создан при участии Школы анализа данных (ШАД) — образовательного проекта Яндекса с десятилетней историей. В Школе, рассчитанной на студентов и выпускников вузов, преподают машинное обучение, компьютерное зрение и другие направления современных компьютерных наук. С 2007 года в ШАД подготовили более 600 специалистов для IT-индустрии, которые сейчас работают в российских и зарубежных компаниях. Школа участвовала в разработке учебного плана факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, который открылся в 2014 году.