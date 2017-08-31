В Пензенской области самые дешевые в ПФО молоко, соль поваренная, пшено, картофель, морковь

По информации мониторинга цен на продукты питания среди регионов Приволжского федерального округа в Пензенской области зарегистрированы минимальные цены на ряд продуктов среди субъектов округа. По состоянию в Пензенской области минимальные потребительские цены сложились на следующие молоко цельное стерилизованное жирностью 2,5%-3,2%, соль поваренную пищевую, пшено, картофель, морковь.

По остальным продовольственным группам регион находится в среднем ценовом диапазоне. В Пензенской области по данным мониторинга не зафиксировано максимальных потребительских цен.