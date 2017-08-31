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АО «Башкортостанская ППК» реализует программу безопасности
Сегодня в Пензе
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АО «Башкортостанская ППК» реализует программу, направленную на информирование пассажиров о тех правилах, которые необходимо неукоснительно соблюдать для того, чтобы поездка в пригородных поездах была безопасной, легкой и комфортной. Так, перед началом учебного года сотрудники пригородного перевозчика приняли активное участие в проводимой совместно с подразделениями транспортной полиции профилактической акции "Безопасный путь", в ходе которой в пригородных поездах и крупных железнодорожных вокзалах были распространены красочные альбомы, призывающие детей к соблюдению мер безопасности. Помимо подготовки профилактических акций, информационных сообщений в СМИ и социальных сетях, АО «Башкортостанская ППК» проводит уроки по безопасности для учащихся школ, в частности, расположенных вблизи железнодорожных объектов. Занятия содержат как лекционную, так и интерактивную часть, в ходе которой детям предлагается самостоятельно продумать и изобразить на бумаге наиболее весомые аргументы соблюдения правил безопасности для своих друзей и родных.Работники ППК уже провели более 20 таких занятий. Уроки будут проводиться до конца учебного года.Основная задача в рамках кампании по безопасности – обучение детей правильному поведению на железной дороге в игровой и доступной форме. Преподаватели на уроках делают акцент на основные правила: Соблюдение этих минимальных мер позволит сохранить здоровье и жизнь,особо отметили в компании.
АО «Башкортостанская ППК» реализует программу, направленную на информирование пассажиров о тех правилах, которые необходимо неукоснительно соблюдать для того, чтобы поездка в пригородных поездах была безопасной, легкой и комфортной.
Так, перед началом учебного года сотрудники пригородного перевозчика приняли активное участие в проводимой совместно с подразделениями транспортной полиции профилактической акции "Безопасный путь", в ходе которой в пригородных поездах и крупных железнодорожных вокзалах были распространены красочные альбомы, призывающие детей к соблюдению мер безопасности.
Помимо подготовки профилактических акций, информационных сообщений в СМИ и социальных сетях, АО «Башкортостанская ППК» проводит уроки по безопасности для учащихся школ, в частности, расположенных вблизи железнодорожных объектов. Занятия содержат как лекционную, так и интерактивную часть, в ходе которой детям предлагается самостоятельно продумать и изобразить на бумаге наиболее весомые аргументы соблюдения правил безопасности для своих друзей и родных.Работники ППК уже провели более 20 таких занятий. Уроки будут проводиться до конца учебного года.Основная задача в рамках кампании по безопасности – обучение детей правильному поведению на железной дороге в игровой и доступной форме. Преподаватели на уроках делают акцент на основные правила:
Соблюдение этих минимальных мер позволит сохранить здоровье и жизнь,особо отметили в компании.
Новость: Сергей Иванович Спатар, пресс-секретарь Башкортостанской пригородной пассажирской компании 31 2017
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