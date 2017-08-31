АО «Башкортостанская ППК» реализует программу безопасности

АО «Башкортостанская ППК» реализует программу, направленную на информирование пассажиров о тех правилах, которые необходимо неукоснительно соблюдать для того, чтобы поездка в пригородных поездах была безопасной, легкой и комфортной.

Так, перед началом учебного года сотрудники пригородного перевозчика приняли активное участие в проводимой совместно с подразделениями транспортной полиции профилактической акции "Безопасный путь", в ходе которой в пригородных поездах и крупных железнодорожных вокзалах были распространены красочные альбомы, призывающие детей к соблюдению мер безопасности.

Помимо подготовки профилактических акций, информационных сообщений в СМИ и социальных сетях, АО «Башкортостанская ППК» проводит уроки по безопасности для учащихся школ, в частности, расположенных вблизи железнодорожных объектов. Занятия содержат как лекционную, так и интерактивную часть, в ходе которой детям предлагается самостоятельно продумать и изобразить на бумаге наиболее весомые аргументы соблюдения правил безопасности для своих друзей и родных.Работники ППК уже провели более 20 таких занятий. Уроки будут проводиться до конца учебного года.Основная задача в рамках кампании по безопасности – обучение детей правильному поведению на железной дороге в игровой и доступной форме. Преподаватели на уроках делают акцент на основные правила:

не переходить через путь сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления;

не переходить переезды при запрещающем сигнале светофора переездной сигнализации и закрытом шлагбауме;

не проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса;

на станциях не подлезать под вагон и не влезать на крыши вагонов;

пересекать железнодорожные пути следует только в предназначенных для этого местах: по пешеходным мостам, настилам, конкорсам и переездам.

Соблюдение этих минимальных мер позволит сохранить здоровье и жизнь,особо отметили в компании.