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Сохраняя традиции
Сегодня в Пензе
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Для Пензенской Картинной галереи и для Пензы в целом это не совсем обычная выставка. Такого в нашем городе ещё не было. 3 сентября в Губернаторском доме открывается выставка икон «Церковное искусство – сохраняя традиции».
«У меня в руках икона 19 века. Она написана в традиционной Византийской манере иконописи»,- рассказал директор Пензенской Картинной галереи Кирилл Застрожный.
На экспозиции будут представлены работы начиная с 19 века и по 21. Все они выполнены в разных техниках и разной манере.
«Мы выставляем из архивов иконы для того, чтобы можно было сравнить. Работы 19 века, а вот современные иконы, представленные выпускниками Пензенской художественной школы»,- добавил директор Пензенской Картинной галереи Кирилл Застрожный
Выставка представит для посетителей более 80 икон. Сейчас собрано около пятидесяти, к 3 сентября экспозиция соберёт все работы.
«Думаю, что эта выставка без сомнения представлять интерес, как для верующих, так и для ценителей искусства традиций русской реалистической художественной школы»,- подчеркнул директор Пензенской Картинной галереи Кирилл Застрожный
3 сентября в 15:00 состоится открытие выставки. Все желающие смогут её посетить по расписанию музея.
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