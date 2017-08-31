Для Пензенской Картинной галереи и для Пензы в целом это не совсем обычная выставка. Такого в нашем городе ещё не было. 3 сентября в Губернаторском доме открывается выставка икон «Церковное искусство – сохраняя традиции».

«У меня в руках икона 19 века. Она написана в традиционной Византийской манере иконописи»,- рассказал директор Пензенской Картинной галереи Кирилл Застрожный.

На экспозиции будут представлены работы начиная с 19 века и по 21. Все они выполнены в разных техниках и разной манере.

«Мы выставляем из архивов иконы для того, чтобы можно было сравнить. Работы 19 века, а вот современные иконы, представленные выпускниками Пензенской художественной школы»,- добавил директор Пензенской Картинной галереи Кирилл Застрожный

Выставка представит для посетителей более 80 икон. Сейчас собрано около пятидесяти, к 3 сентября экспозиция соберёт все работы.

«Думаю, что эта выставка без сомнения представлять интерес, как для верующих, так и для ценителей искусства традиций русской реалистической художественной школы»,- подчеркнул директор Пензенской Картинной галереи Кирилл Застрожный

3 сентября в 15:00 состоится открытие выставки. Все желающие смогут её посетить по расписанию музея.