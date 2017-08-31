В новом сквере города Пензы «45 Меридиан» состоялся творческий вечер «Провожая лето…», который для жителей города Пензы в последние дни уходящего лета организовали и провели активисты Медиа-клуба «45 Меридиан» Пензенского областного отделения Русского географического общества и артисты камерного литературно-музыкального театра «Голос поэта».



Инициативу проведения мероприятия поддержали Администрация Ленинского района г.Пензы, Управление культуры г.Пензы, Пензенский театр юного зрителя и ГБУК «Объединение государственно-литературных музеев Пензенской области».



Мероприятие организаторы посвятили Году экологии в России.

- Казалось бы, ничего удивительного – ну, собрались местные поэты и музыканты с вокалистами, и решили сделать уличный праздник. Но то, с каким настроением и настроем они выступали перед зрителями в этот день, думаю, запомнилось последним надолго. И вот свершилось! Советуем историкам записать эту дату – 30 августа в сквере «45 меридиана», что на углу улиц Пушкина и Кулакова, прошел первый самодеятельный уличный творческий вечер, - рассказал организатор мероприятия Олег Ткачев, президент медиа-клуба «45 Меридиан» Пензенского областного отделения РГО.

Ленинская районная администрация города Пензы смело поддержала инициативу общественной организации – Пензенского областного отделения Русского географического общества. Глава администрации Ленинского района Надежда Москвитина открыла этот вечер, пожелав его организаторам и участникам и в дальнейшем проводить подобные культурные праздники в этом сквере.

В ходе мероприятия особо подчеркивалась роль общественного участия, молодежи в охране окружающей среды. Много теплых слов было сказано в адрес молодежного общественного движения «Зеленая волна», которое, по сути, является наиболее крупным общественным формированием в деле охраны природы в нашем регионе (насчитывает свыше 3000 членов).



- Все природные объекты нашего региона и города Пензы заслуживают постоянной заботы и усиленной охраны. Однако экологическая обстановка остается напряженной, и я призываю вас всех объединиться и взять на себя ответственность за состоянии родной природы, - призвал участников мероприятия Игорь Пантюшов, председатель Пензенского областного отделения РГО.



Организаторы надеются, что вечера в сквере «45 Меридиана» станут традиционными, и это будет ещё одной «изюминкой», отличающей наш город от других городов России.