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В новом сквере города Пензы «45 Меридиан» состоялся творческий вечер «Провожая лето…»
Сегодня в Пензе
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В новом сквере города Пензы «45 Меридиан» состоялся творческий вечер «Провожая лето…», который для жителей города Пензы в последние дни уходящего лета организовали и провели активисты Медиа-клуба «45 Меридиан» Пензенского областного отделения Русского географического общества и артисты камерного литературно-музыкального театра «Голос поэта». - Казалось бы, ничего удивительного – ну, собрались местные поэты и музыканты с вокалистами, и решили сделать уличный праздник. Но то, с каким настроением и настроем они выступали перед зрителями в этот день, думаю, запомнилось последним надолго. И вот свершилось! Советуем историкам записать эту дату – 30 августа в сквере «45 меридиана», что на углу улиц Пушкина и Кулакова, прошел первый самодеятельный уличный творческий вечер, - рассказал организатор мероприятия Олег Ткачев, президент медиа-клуба «45 Меридиан» Пензенского областного отделения РГО. Ленинская районная администрация города Пензы смело поддержала инициативу общественной организации – Пензенского областного отделения Русского географического общества. Глава администрации Ленинского района Надежда Москвитина открыла этот вечер, пожелав его организаторам и участникам и в дальнейшем проводить подобные культурные праздники в этом сквере. В ходе мероприятия особо подчеркивалась роль общественного участия, молодежи в охране окружающей среды. Много теплых слов было сказано в адрес молодежного общественного движения «Зеленая волна», которое, по сути, является наиболее крупным общественным формированием в деле охраны природы в нашем регионе (насчитывает свыше 3000 членов).
В новом сквере города Пензы «45 Меридиан» состоялся творческий вечер «Провожая лето…», который для жителей города Пензы в последние дни уходящего лета организовали и провели активисты Медиа-клуба «45 Меридиан» Пензенского областного отделения Русского географического общества и артисты камерного литературно-музыкального театра «Голос поэта».
- Казалось бы, ничего удивительного – ну, собрались местные поэты и музыканты с вокалистами, и решили сделать уличный праздник. Но то, с каким настроением и настроем они выступали перед зрителями в этот день, думаю, запомнилось последним надолго. И вот свершилось! Советуем историкам записать эту дату – 30 августа в сквере «45 меридиана», что на углу улиц Пушкина и Кулакова, прошел первый самодеятельный уличный творческий вечер, - рассказал организатор мероприятия Олег Ткачев, президент медиа-клуба «45 Меридиан» Пензенского областного отделения РГО.
Ленинская районная администрация города Пензы смело поддержала инициативу общественной организации – Пензенского областного отделения Русского географического общества. Глава администрации Ленинского района Надежда Москвитина открыла этот вечер, пожелав его организаторам и участникам и в дальнейшем проводить подобные культурные праздники в этом сквере.
В ходе мероприятия особо подчеркивалась роль общественного участия, молодежи в охране окружающей среды. Много теплых слов было сказано в адрес молодежного общественного движения «Зеленая волна», которое, по сути, является наиболее крупным общественным формированием в деле охраны природы в нашем регионе (насчитывает свыше 3000 членов).
Новость: Администрация города Пензы 31 2017
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