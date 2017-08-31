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В июне 2017 года администрацией Кузнецка были проведены конкурсные процедуры о заключении концессионного соглашения в отношении централизованной системы водоснабжения и водоотведенния на территории города
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«Проблему с качеством питьевой воды в Кузнецке не могли решить много лет, но сейчас ведется активная работа в данном направлении, - констатировал Иван Белозерцев. – Мы провели переговоры с инвестором – компанией, которая успешно реализовала подобный проект в Тамбовской области. Они готовы прийти в Кузнецк на условиях концессии». В июне 2017 года администрацией Кузнецка были проведены конкурсные процедуры о заключении концессионного соглашения в отношении централизованной системы водоснабжения и водоотведенния на территории города. Срок концессионного соглашения - 23 года. Согласно техническому заданию к конкурсной документации, концессионеры должны построить в райцентре канализационно-насосную станцию и самотечный коллектор, а также две автоматизированных модульных станции обезжелезивания воды. «Концессионное соглашение планируется подписать в начале сентября, вопрос с качеством воды в Кузнецке мы решим», - подытожил губернатор.
«Проблему с качеством питьевой воды в Кузнецке не могли решить много лет, но сейчас ведется активная работа в данном направлении, - констатировал Иван Белозерцев. – Мы провели переговоры с инвестором – компанией, которая успешно реализовала подобный проект в Тамбовской области. Они готовы прийти в Кузнецк на условиях концессии».
В июне 2017 года администрацией Кузнецка были проведены конкурсные процедуры о заключении концессионного соглашения в отношении централизованной системы водоснабжения и водоотведенния на территории города. Срок концессионного соглашения - 23 года. Согласно техническому заданию к конкурсной документации, концессионеры должны построить в райцентре канализационно-насосную станцию и самотечный коллектор, а также две автоматизированных модульных станции обезжелезивания воды.
«Концессионное соглашение планируется подписать в начале сентября, вопрос с качеством воды в Кузнецке мы решим», - подытожил губернатор.
Новость: Правительство Пензенской области 31 2017
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