«Проблему с качеством питьевой воды в Кузнецке не могли решить много лет, но сейчас ведется активная работа в данном направлении, - констатировал Иван Белозерцев. – Мы провели переговоры с инвестором – компанией, которая успешно реализовала подобный проект в Тамбовской области. Они готовы прийти в Кузнецк на условиях концессии».

В июне 2017 года администрацией Кузнецка были проведены конкурсные процедуры о заключении концессионного соглашения в отношении централизованной системы водоснабжения и водоотведенния на территории города. Срок концессионного соглашения - 23 года. Согласно техническому заданию к конкурсной документации, концессионеры должны построить в райцентре канализационно-насосную станцию и самотечный коллектор, а также две автоматизированных модульных станции обезжелезивания воды.

«Концессионное соглашение планируется подписать в начале сентября, вопрос с качеством воды в Кузнецке мы решим», - подытожил губернатор.