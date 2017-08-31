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Главные вопросы, которые волнуют граждан – это вопросы городского благоустройства, проблемы ЖКХ и сроки ремонта дорог
Сегодня в Пензе
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До начала эфира главе региона поступило около 700 вопросов в виде sms-сообщений, писем по электронной почте и обращений через официальный сайт правительства Пензенской области. Главные вопросы, которые волнуют граждан – это вопросы городского благоустройства, проблемы ЖКХ и сроки ремонта дорог. «Проблема ремонта дорог - одна из самых важных для жителей Пензенской области. Это показал социологический опрос, проведенный по моему поручению в марте этого года, - отметил Иван Белозерцев. – Я как губернатор сделал все, чтобы в 2017 году на эти цели направить максимальную сумму – 5,5 миллиарда рублей». Глава региона пояснил, что приоритетным направлением работы был ремонт крупных трасс, связывающих областной и районные центры. «Эта задача выполнена во всех муниципальных образованиях, кроме Лопатинского и Шемышейского районов. Там ремонт транспортных объектов будет завершен в 2018 году», - констатировал губернатор. Иван Белозерцев подчеркнул, что давал поручения строить и ремонтировать дороги и по итогам проведения личных приемов граждан в районах Пензенской области. «Нужно, чтобы живущих в селе пожилых людей чаще посещали их дети, чтобы могли приехать автолавка и машины «скорой помощи», - уточнил он. «В 2017-м ремонт дорог идет по графику, в следующем году мы эту работу продолжим. Полагаю, что на эти цели будет направлено не менее 4-х миллиардов рублей», - резюмировал Иван Белозерцев.
До начала эфира главе региона поступило около 700 вопросов в виде sms-сообщений, писем по электронной почте и обращений через официальный сайт правительства Пензенской области.
Главные вопросы, которые волнуют граждан – это вопросы городского благоустройства, проблемы ЖКХ и сроки ремонта дорог.
«Проблема ремонта дорог - одна из самых важных для жителей Пензенской области. Это показал социологический опрос, проведенный по моему поручению в марте этого года, - отметил Иван Белозерцев. – Я как губернатор сделал все, чтобы в 2017 году на эти цели направить максимальную сумму – 5,5 миллиарда рублей».
Глава региона пояснил, что приоритетным направлением работы был ремонт крупных трасс, связывающих областной и районные центры.
«Эта задача выполнена во всех муниципальных образованиях, кроме Лопатинского и Шемышейского районов. Там ремонт транспортных объектов будет завершен в 2018 году», - констатировал губернатор.
Иван Белозерцев подчеркнул, что давал поручения строить и ремонтировать дороги и по итогам проведения личных приемов граждан в районах Пензенской области.
«Нужно, чтобы живущих в селе пожилых людей чаще посещали их дети, чтобы могли приехать автолавка и машины «скорой помощи», - уточнил он.
«В 2017-м ремонт дорог идет по графику, в следующем году мы эту работу продолжим. Полагаю, что на эти цели будет направлено не менее 4-х миллиардов рублей», - резюмировал Иван Белозерцев.
Новость: Правительство Пензенской области 31 2017
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