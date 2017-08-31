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С просьбой оказать содействие в улучшении жилищных условий к губернатору обратилась многодетная мама, воспитывающая пятерых детей
Сегодня в Пензе
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Прямая линия с главой Пензенской области вышла в эфир в четверг, 31 августа 2017 года. С просьбой оказать содействие в улучшении жилищных условий к губернатору обратилась многодетная мама, воспитывающая пятерых детей. Жительницу интересовали возможности участия в различных социальных программах. Иван Белозерцев сообщил, что во время рабочих поездок в муниципальные образования он неоднократно встречался с многодетными семьями. «Такие семьи имеют право на льготы, я принял решение и Законодательное Собрание региона меня поддержало – на прошедшей сессии в два раза увеличено финансирование программы поддержки этой категории наших жителей», – сообщил глава областной исполнительной власти. Он также пояснил о возможных вариантах получения льгот для конкретной семьи, обратившейся на прямую линию. Это получение земельного участка для возведения дома, социальная выплата на строительство жилья в размере 500 тысяч рублей, участие в других жилищных программах. «Данные меры поддержки у нас работают, ни одну социальную программу мы не сократили», – резюмировал Иван Белозерцев.
Прямая линия с главой Пензенской области вышла в эфир в четверг, 31 августа 2017 года.
С просьбой оказать содействие в улучшении жилищных условий к губернатору обратилась многодетная мама, воспитывающая пятерых детей. Жительницу интересовали возможности участия в различных социальных программах.
Иван Белозерцев сообщил, что во время рабочих поездок в муниципальные образования он неоднократно встречался с многодетными семьями.
«Такие семьи имеют право на льготы, я принял решение и Законодательное Собрание региона меня поддержало – на прошедшей сессии в два раза увеличено финансирование программы поддержки этой категории наших жителей», – сообщил глава областной исполнительной власти.
Он также пояснил о возможных вариантах получения льгот для конкретной семьи, обратившейся на прямую линию. Это получение земельного участка для возведения дома, социальная выплата на строительство жилья в размере 500 тысяч рублей, участие в других жилищных программах.
«Данные меры поддержки у нас работают, ни одну социальную программу мы не сократили», – резюмировал Иван Белозерцев.
Новость: Правительство Пензенской области 31 2017
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