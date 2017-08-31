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Спортивно-оздоровительные занятия в клубе «Возрождение» идут согласно расписанию
Сегодня в Пензе
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Спортивно-оздоровительные занятия в клубе «Возрождение» идут согласно расписанию. В репетиционном зале Детского парка люди старшего поколения выполняли упражнения по профилактике заболеваний суставов и позвоночника с применением техник виброгимнастики и самомассажа по руководством заслуженного работника физической культуры Виктора Полюхина.
Спортивно-оздоровительные занятия в клубе «Возрождение» идут согласно расписанию.
В репетиционном зале Детского парка люди старшего поколения выполняли упражнения по профилактике заболеваний суставов и позвоночника с применением техник виброгимнастики и самомассажа по руководством заслуженного работника физической культуры Виктора Полюхина.
Новость: Администрация города Пензы 31 2017
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