В территориальных отделах ЗАГС Управления ЗАГС Пензенской области состоялись чествования «золотых» юбиляров семейной жизни

В территориальном отделе ЗАГС Бековского района Управления ЗАГС Пензенской области с «золотым» юбилеем поздравили Владислава Трафимовича и Нину Семеновну Суховых. Всю жизнь супруги работали в Бековском районе: Владислав Трафимович водителем, Нина Семеновна бухгалтером. Сейчас, на заслуженном отдыхе занимаются садом и огородом. Спустя полвека супружеской жизни, юбиляры по-прежнему счастливы и молоды душой.

Руководитель территориального отдела ЗАГС Иссинского района Управления ЗАГС Пензенской области поздравила супругов Абрамовых с «золотым» юбилеем семейной жизни. Через пятьдесят лет совместной жизни Владимир Алексеевич и Валентина Ивановна сохранили чувство любви и взаимного уважения.

Руководители отделов ЗАГС в торжественной обстановке вручили юбилярам поздравительные адреса Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и пожелали семейного тепла, счастья и долголетия.