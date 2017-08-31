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В территориальных отделах ЗАГС Управления ЗАГС Пензенской области состоялись чествования «золотых» юбиляров семейной жизни
Сегодня в Пензе
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В территориальном отделе ЗАГС Бековского района Управления ЗАГС Пензенской области с «золотым» юбилеем поздравили Владислава Трафимовича и Нину Семеновну Суховых. Всю жизнь супруги работали в Бековском районе: Владислав Трафимович водителем, Нина Семеновна бухгалтером. Сейчас, на заслуженном отдыхе занимаются садом и огородом. Спустя полвека супружеской жизни, юбиляры по-прежнему счастливы и молоды душой. Руководитель территориального отдела ЗАГС Иссинского района Управления ЗАГС Пензенской области поздравила супругов Абрамовых с «золотым» юбилеем семейной жизни. Через пятьдесят лет совместной жизни Владимир Алексеевич и Валентина Ивановна сохранили чувство любви и взаимного уважения. Руководители отделов ЗАГС в торжественной обстановке вручили юбилярам поздравительные адреса Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и пожелали семейного тепла, счастья и долголетия.
В территориальном отделе ЗАГС Бековского района Управления ЗАГС Пензенской области с «золотым» юбилеем поздравили Владислава Трафимовича и Нину Семеновну Суховых. Всю жизнь супруги работали в Бековском районе: Владислав Трафимович водителем, Нина Семеновна бухгалтером. Сейчас, на заслуженном отдыхе занимаются садом и огородом. Спустя полвека супружеской жизни, юбиляры по-прежнему счастливы и молоды душой.
Руководитель территориального отдела ЗАГС Иссинского района Управления ЗАГС Пензенской области поздравила супругов Абрамовых с «золотым» юбилеем семейной жизни. Через пятьдесят лет совместной жизни Владимир Алексеевич и Валентина Ивановна сохранили чувство любви и взаимного уважения.
Руководители отделов ЗАГС в торжественной обстановке вручили юбилярам поздравительные адреса Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и пожелали семейного тепла, счастья и долголетия.
Новость: Управление ЗАГС Пензенской области 31 2017
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