Объект сдан в эксплуатацию

Реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» идет в Пензе полным ходом. Так, по федеральной программе завершился ремонт улицы Антонова. Реконструкция велась в несколько этапов. В результате число полос автомобильного движения возросло до 4, увеличилась ширина пешеходной части тротуара. Проведено переустройство инженерных сетей.

«Правая сторона, в целом, в хорошем состоянии. На левой — примыкание к торговым сетям, жилым домам. На первых этажах размещаются магазины. Их владельцы уложили разную плитку, которая сейчас- в плохом состоянии. Нужно с ними решить вопрос о создании единого стиля тротуарной плитки», - отметил Глава региона, посещая объект.

В настоящее время работы выполнены в полном объёме, объект введён в эксплуатацию. Иван Белозерцев поблагодарил подрядную организацию за качественно выполненную работу: «Я рад, что наши подрядные компании - сильные, у них хорошие кадры, наши руководители дорожат честью, маркой своих компаний и делают качественные хорошие дороги».

Во время посещения объекта Глава региона обратил внимание на состояние газонов.

«Трава у нас здесь не растет, мы не научились ее выращивать»,- констатировал Губернатор.

В рамках организации работы по дальнейшему улучшению городской среды Иван Белозерцев предложил перейти на рулонные газоны. Глава областной исполнительной власти также поручил ответственным лицам продолжать благоустройство в населённых пунктах региона.