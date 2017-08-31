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Выбирая спорт
Сегодня в Пензе
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Любовь к спорту нужно прививать с детства. Но как решить, куда отдать своего ребенка? Определиться с выбором родителям помогут на презентации спортивных школ города. В этом году впервые она пройдет на Юбилейной площади.
«Площадь огромная. Она вместительнее, чем площадь Ленина. Здесь будет свободнее и комфортнее», - отметил Сергей Никишин, заместитель Министра физической культуры и спорта Пензенской области.
Участие в презентации примут 40 спортивных школ и образовательных учреждений города. Виды спорта представят самые разные: от хоккея и гимнастики, которые богаты традицями, до экзотической капоэйры. Помочь в популяризации спорта призваны те, кто ковал спортивную славу Пензенской области.
«Каждая организация будет презентовать свою работу на сцене и на стендах. В празднике примут участие ведущие спортсмены. Ребята смогут с ними сфотографироваться, взять автографы, познакомиться. Поэтому приглашаем всех желающих», -рассказал Сергей Никишин.
Записаться в спортивную секцию можно будет во время презентации. С начала учебного года юные атлеты приступят к тренировкам.
«После акции мы проводим анализ результатов. Порядка полутора тысяч человек записываются только в день проведения акции», - поделился Сергей Никишин.
Акция начнется 2 сентября в 10.00. В 11.00 состоится официальная церемония открытия.
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