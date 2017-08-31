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С вопросом о перспективах переезда действующего медицинского учреждения в новое здание на прямую линию главы региона обратилась многодетная мать
Сегодня в Пензе
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«Поликлиника в Нижнем Ломове, расположенная в центре города, действительно, находится не в лучшем состоянии, - отметил Иван Белозерцев. – Я поручил министерству здравоохранения Пензенской области начать подготовку проектно-сметной документации на строительство нового объекта». Губернатор также сообщил о планах по поддержке педиатрической службы в регионе. Главный педиатр области Ольга Смирнова рассказала о сложностях работы участковых врачей. «Парк автомобилей скорой медицинской помощи обновляется регулярно, а на памяти врачей-педиатров не было ни разу, чтобы мы получили транспорт, на котором можно было бы своевременно доехать по вызову, - обратилась врач к губернатору. - Для нас этот вопрос очень актуальный, особенно в период межсезонья, когда малыши начинают болеть. Ведь и в городе многие живут не в квартирах, а в частном секторе, и, поверьте, добраться до таких пациентов бывает очень непросто». «Я понимаю, что машины нужны, особенно в областном центре, где много пациентов. Я дам поручение приобрести их, чтобы педиатры могли оперативно добираться по месту вызова», - констатировал Иван Белозерцев.
«Поликлиника в Нижнем Ломове, расположенная в центре города, действительно, находится не в лучшем состоянии, - отметил Иван Белозерцев. – Я поручил министерству здравоохранения Пензенской области начать подготовку проектно-сметной документации на строительство нового объекта».
Губернатор также сообщил о планах по поддержке педиатрической службы в регионе. Главный педиатр области Ольга Смирнова рассказала о сложностях работы участковых врачей.
«Парк автомобилей скорой медицинской помощи обновляется регулярно, а на памяти врачей-педиатров не было ни разу, чтобы мы получили транспорт, на котором можно было бы своевременно доехать по вызову, - обратилась врач к губернатору. - Для нас этот вопрос очень актуальный, особенно в период межсезонья, когда малыши начинают болеть. Ведь и в городе многие живут не в квартирах, а в частном секторе, и, поверьте, добраться до таких пациентов бывает очень непросто».
«Я понимаю, что машины нужны, особенно в областном центре, где много пациентов. Я дам поручение приобрести их, чтобы педиатры могли оперативно добираться по месту вызова», - констатировал Иван Белозерцев.
Новость: Правительство Пензенской области 31 2017
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