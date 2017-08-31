С вопросом о перспективах переезда действующего медицинского учреждения в новое здание на прямую линию главы региона обратилась многодетная мать

«Поликлиника в Нижнем Ломове, расположенная в центре города, действительно, находится не в лучшем состоянии, - отметил Иван Белозерцев. – Я поручил министерству здравоохранения Пензенской области начать подготовку проектно-сметной документации на строительство нового объекта».

Губернатор также сообщил о планах по поддержке педиатрической службы в регионе. Главный педиатр области Ольга Смирнова рассказала о сложностях работы участковых врачей.

«Парк автомобилей скорой медицинской помощи обновляется регулярно, а на памяти врачей-педиатров не было ни разу, чтобы мы получили транспорт, на котором можно было бы своевременно доехать по вызову, - обратилась врач к губернатору. - Для нас этот вопрос очень актуальный, особенно в период межсезонья, когда малыши начинают болеть. Ведь и в городе многие живут не в квартирах, а в частном секторе, и, поверьте, добраться до таких пациентов бывает очень непросто».

«Я понимаю, что машины нужны, особенно в областном центре, где много пациентов. Я дам поручение приобрести их, чтобы педиатры могли оперативно добираться по месту вызова», - констатировал Иван Белозерцев.