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Первый камень
Сегодня в Пензе
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За забором на пустыре полным ходом идет стройка. В микрорайоне Шуист приступили к строительству новой школы. Правда, на первый взгляд, это обычная площадка, и даже к возведению стен здесь пока не приступили. Ждали торжественного момента, – заложить первый камень в строительство школы приехали высокие гости.
«Особенностью данного проекта является то, что в разработке проектной документации и проектировании участвовало Министерство образования. Основной принцип, который был заложен, – это модульность школы, второй принцип – применение второго света. И третье требование в рамках приказа Министерства образования РФ, – чтобы мы предусмотрели оснащение данной школы современным оборудованием», – рассказал Губернатору заместитель Главы администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.
Проект новый школы предусматривает на ее территории несколько модулей. Отдельно будут располагаться корпус начальных классов и 4-х этажный блок основной школы. В учебном заведении построят два спортивных зала, столовую с пищеблоком и конференц-зал на 250 мест.
«Действительно интересное решение, что дети разного возраста будут размещены в разных корпусах», – одобрил Глава региона.
Территория новой школы позволяет отдельно оборудовать площадки для занятий волейболом и баскетболом. Иван Белозерцев поручил заранее продумать, как адаптировать их для зимних видов спорта, чтобы дети смогли проводить здесь хоккейные тренировки.
«Надо делать многофункциональные площадки, чтобы они были задействованы в любое время года. Зимой здесь можно залить каток», – предложил Губернатор.
Школа будет рассчитана на 660 человек. За несколько месяцев строители планируют полностью подготовить каркас здания. А сдать сам объект – к осени ровно через год.
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