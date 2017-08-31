За забором на пустыре полным ходом идет стройка. В микрорайоне Шуист приступили к строительству новой школы. Правда, на первый взгляд, это обычная площадка, и даже к возведению стен здесь пока не приступили. Ждали торжественного момента, – заложить первый камень в строительство школы приехали высокие гости.

«Особенностью данного проекта является то, что в разработке проектной документации и проектировании участвовало Министерство образования. Основной принцип, который был заложен, – это модульность школы, второй принцип – применение второго света. И третье требование в рамках приказа Министерства образования РФ, – чтобы мы предусмотрели оснащение данной школы современным оборудованием», – рассказал Губернатору заместитель Главы администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.

Проект новый школы предусматривает на ее территории несколько модулей. Отдельно будут располагаться корпус начальных классов и 4-х этажный блок основной школы. В учебном заведении построят два спортивных зала, столовую с пищеблоком и конференц-зал на 250 мест.

«Действительно интересное решение, что дети разного возраста будут размещены в разных корпусах», – одобрил Глава региона.

Территория новой школы позволяет отдельно оборудовать площадки для занятий волейболом и баскетболом. Иван Белозерцев поручил заранее продумать, как адаптировать их для зимних видов спорта, чтобы дети смогли проводить здесь хоккейные тренировки.

«Надо делать многофункциональные площадки, чтобы они были задействованы в любое время года. Зимой здесь можно залить каток», – предложил Губернатор.

Школа будет рассчитана на 660 человек. За несколько месяцев строители планируют полностью подготовить каркас здания. А сдать сам объект – к осени ровно через год.