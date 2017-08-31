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Губернатор рассказал о планах по строительству образовательных учреждений в новых микрорайонах Пензы, в ходе прямой линии
Сегодня в Пензе
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Жительница областного центра сообщила о необходимости возведения школы в районе Арбековской заставы. По ее словам, в настоящее время дети учатся в образовательных учреждениях, добираться до которых приходится на автобусе. Глава региона отметил, что за последние два года в Пензенской области введено в эксплуатацию четыре новых объекта, работа в этом направлении будет продолжена. «В первый класс 1-го сентября свыше 2,5 тысяч детей пойдут в новые школы – в городе «Спутник», Средней Елюзани Городищенского района, в Пензе - на улице Новый Кавказ и в Кузнецке», – сказал Иван Белозерцев. Еще две школы будут построены в селе Верхний Ломов и микрорайоне Шуист областного центра. «Пенза растет, строится новое жилье, и сегодня задача заключается в обеспечении комплексной жилой застройки города объектами социальной инфраструктуры», – подчеркнул губернатор. «Сегодня есть федеральные программы, в которых участвуют регионы и наша область, в том числе. В районе Арбековской заставы проблема существует, я дам поручение подготовить проектно-сметную документацию или возьмем существующий проект. Планирую, что в 2019 году школа будет построена», – заявил глава субъекта Федерации. В другом развивающемся микрорайоне Пензы – Эко-квартале – существует очередь в дошкольные образовательные учреждения. Об этом Ивану Белозерцеву рассказала молодая мама во время прямого включения с Фонтанной площади. «Много молодых пар, у которых есть дети – это очень хорошо. Есть решение – о двух детских садах, которые находятся рядом, до конца года будет создано две группы по 25 человек», – пояснил губернатор. Он добавил, что в настоящее время существует проект многосекционного дома со встроенным дошкольным учреждением, застройщик приступает к работам в ближайшее время. «К 2020 году планируем и отдельное здание на 350 мест. Рожайте детей, мы будем строить детские сады», – заключил глава региона.
Жительница областного центра сообщила о необходимости возведения школы в районе Арбековской заставы. По ее словам, в настоящее время дети учатся в образовательных учреждениях, добираться до которых приходится на автобусе.
Глава региона отметил, что за последние два года в Пензенской области введено в эксплуатацию четыре новых объекта, работа в этом направлении будет продолжена.
«В первый класс 1-го сентября свыше 2,5 тысяч детей пойдут в новые школы – в городе «Спутник», Средней Елюзани Городищенского района, в Пензе - на улице Новый Кавказ и в Кузнецке», – сказал Иван Белозерцев.
Еще две школы будут построены в селе Верхний Ломов и микрорайоне Шуист областного центра.
«Пенза растет, строится новое жилье, и сегодня задача заключается в обеспечении комплексной жилой застройки города объектами социальной инфраструктуры», – подчеркнул губернатор.
«Сегодня есть федеральные программы, в которых участвуют регионы и наша область, в том числе. В районе Арбековской заставы проблема существует, я дам поручение подготовить проектно-сметную документацию или возьмем существующий проект. Планирую, что в 2019 году школа будет построена», – заявил глава субъекта Федерации.
В другом развивающемся микрорайоне Пензы – Эко-квартале – существует очередь в дошкольные образовательные учреждения.
Об этом Ивану Белозерцеву рассказала молодая мама во время прямого включения с Фонтанной площади.
«Много молодых пар, у которых есть дети – это очень хорошо. Есть решение – о двух детских садах, которые находятся рядом, до конца года будет создано две группы по 25 человек», – пояснил губернатор.
Он добавил, что в настоящее время существует проект многосекционного дома со встроенным дошкольным учреждением, застройщик приступает к работам в ближайшее время.
«К 2020 году планируем и отдельное здание на 350 мест. Рожайте детей, мы будем строить детские сады», – заключил глава региона.
Новость: Правительство Пензенской области 31 2017
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