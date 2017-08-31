Губернатор рассказал о планах по строительству образовательных учреждений в новых микрорайонах Пензы, в ходе прямой линии

Жительница областного центра сообщила о необходимости возведения школы в районе Арбековской заставы. По ее словам, в настоящее время дети учатся в образовательных учреждениях, добираться до которых приходится на автобусе.

Глава региона отметил, что за последние два года в Пензенской области введено в эксплуатацию четыре новых объекта, работа в этом направлении будет продолжена.

«В первый класс 1-го сентября свыше 2,5 тысяч детей пойдут в новые школы – в городе «Спутник», Средней Елюзани Городищенского района, в Пензе - на улице Новый Кавказ и в Кузнецке», – сказал Иван Белозерцев.

Еще две школы будут построены в селе Верхний Ломов и микрорайоне Шуист областного центра.

«Пенза растет, строится новое жилье, и сегодня задача заключается в обеспечении комплексной жилой застройки города объектами социальной инфраструктуры», – подчеркнул губернатор.

«Сегодня есть федеральные программы, в которых участвуют регионы и наша область, в том числе. В районе Арбековской заставы проблема существует, я дам поручение подготовить проектно-сметную документацию или возьмем существующий проект. Планирую, что в 2019 году школа будет построена», – заявил глава субъекта Федерации.

В другом развивающемся микрорайоне Пензы – Эко-квартале – существует очередь в дошкольные образовательные учреждения.

Об этом Ивану Белозерцеву рассказала молодая мама во время прямого включения с Фонтанной площади.

«Много молодых пар, у которых есть дети – это очень хорошо. Есть решение – о двух детских садах, которые находятся рядом, до конца года будет создано две группы по 25 человек», – пояснил губернатор.

Он добавил, что в настоящее время существует проект многосекционного дома со встроенным дошкольным учреждением, застройщик приступает к работам в ближайшее время.

«К 2020 году планируем и отдельное здание на 350 мест. Рожайте детей, мы будем строить детские сады», – заключил глава региона.