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Из рук в руки
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15 лет тюрьмы грозит 42-летней пензячке. Женщина промышляла сбытом наркотиков на территории областного центра.
«Она являлась розничным сбытчиком, то есть здесь даже не применялась схема бесконтактного способа. Женщина ничего не боялась и продавала из рук в руки своим знакомым»,- сообщил Начальник Управления по контролю за наркооборотом регионального УМВД, Алексей Стяжков.
Также правоохранительным органам удалось выйти на сообщника, который поставлял женщине оптом запрещенное вещество. 26-летний молодой человек связывался через интернет-магазины и, путем закладок, забирал оптовые партии по 100, 200 и 250 грамм.
«Он также был задержан, и в ходе санкционированного обыска по месту его жительства было изъято наркотическое средство общим весом более 200 грамм»,- комментирует Начальник Управления по контролю за наркооборотом регионального УМВД, Алексей Стяжков.
В настоящее время в отношении задержанных ведется следствие.
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