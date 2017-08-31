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За 8 месяцев 2017 года выявлено 400 нарушений лесного законодательства
Сегодня в Пензе
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По итогам работы государственных лесных инспекторов за прошедшие 8 месяцев 2017 года на территории Пензенской области было выявлено 29 незаконных рубок лесных насаждений, общим объемом 279,3 куб.м., сумма причиненного, незаконными рубками, ущерба составила 4 млн.535 тыс. рублей. В сравнении с прошлым годом на аналогичную дату было выявлено 39 незаконных рубок общим объемом 887,49 куб.м. и суммой ущерба 9 млн. 458 тыс. рублей. Уменьшению количества незаконных рубок в 2017 году способствовало увеличение проводимых патрулирований лесных участков, так в 2017 году лесными инспекторами за минувшие 8 месяцев совершено 3268 патрулирований (в 2016 году 2801 патрулирование). В общей сложности, в результате осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), в лесах Пензенской области за истекший период 2017 года, выявлено 400 нарушений лесного законодательства, составлен 381 протокол об административных правонарушениях. Наложено штрафом на сумму более 1 млн. рублей. Наиболее часто встречаемые нарушения - нарушение правил использования лесов– 133, правил санитарной безопасности в лесах – 119, правил пожарной безопасности в лесах – 88 и другие.
По итогам работы государственных лесных инспекторов за прошедшие 8 месяцев 2017 года на территории Пензенской области было выявлено 29 незаконных рубок лесных насаждений, общим объемом 279,3 куб.м., сумма причиненного, незаконными рубками, ущерба составила 4 млн.535 тыс. рублей.
В сравнении с прошлым годом на аналогичную дату было выявлено 39 незаконных рубок общим объемом 887,49 куб.м. и суммой ущерба 9 млн. 458 тыс. рублей.
Уменьшению количества незаконных рубок в 2017 году способствовало увеличение проводимых патрулирований лесных участков, так в 2017 году лесными инспекторами за минувшие 8 месяцев совершено 3268 патрулирований (в 2016 году 2801 патрулирование).
В общей сложности, в результате осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), в лесах Пензенской области за истекший период 2017 года, выявлено 400 нарушений лесного законодательства, составлен 381 протокол об административных правонарушениях.
Наложено штрафом на сумму более 1 млн. рублей.
Наиболее часто встречаемые нарушения - нарушение правил использования лесов– 133, правил санитарной безопасности в лесах – 119, правил пожарной безопасности в лесах – 88 и другие.
Новость: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области 31 2017
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