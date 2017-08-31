С 1 сентября в Пензенской области стартует Всероссийская акция «Живи, Лес!», направленная на восстановление и приумножение лесных богатств нашего региона.

Акция «Живи, Лес!» проводится по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства шестой год и продлится до 31 октября 2017 года.

На территории Пензенской области в рамках данной акции в лесничествах на землях лесного фонда будут созданы лесные культуры, проведен уход за посадками леса, очистка леса от мусора и захламленности, сбор лесосеменного сырья, просветительские и образовательные мероприятия, выставки и конкурсы. На землях населенных пунктов будут создаваться насаждения: парки, скверы, аллеи, памятные посадки.

За время проведения акции «Живи, Лес!» планируется создание и уход за лесными культурами на площади более 10 гектар.

Будет высажено более 30 тысяч штук посадочного материала древесно-кустарниковых пород.

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользование Пензенской области приглашает всех неравнодушных жителей региона принять участие в акции «Живи, лес!», и тем самым внести свой вклад в общее дело сохранения лесов родного края.