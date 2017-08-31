|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
За время проведения акции «Живи, Лес!» планируется создание и уход за лесными культурами на площади более 10 гектар
Сегодня в Пензе
|
С 1 сентября в Пензенской области стартует Всероссийская акция «Живи, Лес!», направленная на восстановление и приумножение лесных богатств нашего региона. Акция «Живи, Лес!» проводится по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства шестой год и продлится до 31 октября 2017 года. На территории Пензенской области в рамках данной акции в лесничествах на землях лесного фонда будут созданы лесные культуры, проведен уход за посадками леса, очистка леса от мусора и захламленности, сбор лесосеменного сырья, просветительские и образовательные мероприятия, выставки и конкурсы. На землях населенных пунктов будут создаваться насаждения: парки, скверы, аллеи, памятные посадки. За время проведения акции «Живи, Лес!» планируется создание и уход за лесными культурами на площади более 10 гектар. Будет высажено более 30 тысяч штук посадочного материала древесно-кустарниковых пород. Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользование Пензенской области приглашает всех неравнодушных жителей региона принять участие в акции «Живи, лес!», и тем самым внести свой вклад в общее дело сохранения лесов родного края.
С 1 сентября в Пензенской области стартует Всероссийская акция «Живи, Лес!», направленная на восстановление и приумножение лесных богатств нашего региона.
Акция «Живи, Лес!» проводится по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства шестой год и продлится до 31 октября 2017 года.
На территории Пензенской области в рамках данной акции в лесничествах на землях лесного фонда будут созданы лесные культуры, проведен уход за посадками леса, очистка леса от мусора и захламленности, сбор лесосеменного сырья, просветительские и образовательные мероприятия, выставки и конкурсы. На землях населенных пунктов будут создаваться насаждения: парки, скверы, аллеи, памятные посадки.
За время проведения акции «Живи, Лес!» планируется создание и уход за лесными культурами на площади более 10 гектар.
Будет высажено более 30 тысяч штук посадочного материала древесно-кустарниковых пород.
Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользование Пензенской области приглашает всех неравнодушных жителей региона принять участие в акции «Живи, лес!», и тем самым внести свой вклад в общее дело сохранения лесов родного края.
Новость: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области 31 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru