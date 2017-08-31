Выпускники одиннадцатых классов, не сдавшие ЕГЭ в основной период 2017 года, смогут улучшить свои результаты в сентябре

Для учащихся, не прошедших итоговую аттестацию по итогам обучения в средней школе в основной период, либо получивших повторно неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов: русскому языку и математике, предоставлена возможность улучшить свой результат в дополнительные сроки.

5 сентября выпускники смогут пересдать русский язык в форме ЕГЭ и ГВЭ, 8 сентября – ЕГЭ по математике базового уровня и ГВЭ по математике. 16 сентября – резервный день по двум предметам.

На сдачу ГИА-11 по русскому языку заявления подали 9 человек, по математике – 30. Экзамены пройдут на базе Губернского лицея и в пункте проведения экзамена на дому.

Выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании в 2017 году, желающие улучшить полученные ранее удовлетворительные результаты по указанным предметам, участия в ГИА-11 в сентябрьские сроки не принимают.

По итогам основного периода ЕГЭ не смогли пройти итоговую аттестацию 0,76% выпускников. В 2016 году 1% выпускников не преодолели минимального порога по основным предметам.