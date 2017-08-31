Начало пути

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Настроены только на победу. В преддверии стартующего сезона, спортсменки баскетбольного клуба «Юность» провели открытую тренировку. Новый регламент соревнований во втором дивизионе Суперлиги вынудил тренерский штаб изменить систему подготовки.
«Изменился порядок проведения чемпионата. Он будет проходить в четыре круга. Команда сыграет 40 игр, это почти вдвое больше, чем в прошлом сезоне. Причем шесть команд – это фарм-клубы Премьер-лиги», - рассказал главный тренер ЖБК «Юность», Дмитрий Нестеровский.
Изменения в составе «Юности» минимальные. Ряды «красно-белых» покинули Анастасия Кузьмина и Анастасия Алексеева. Им на смену пришли воспитанницы Пензенского баскетбола – Елена Мельникова и Ольга Сизякова. Самым значимым событием стало назначение Дмитрия Нестеровского главным тренером команды. Однако в новой роли он уже освоился.
«Традиционно мы сейчас работаем над функциональной готовностью, подтягиваем технику. Начали заниматься тактикой, ставить рисунок игры», - отметил Дмитрий Нестеровский.
Первые игры пензенские баскетболистки проведут с 15 по 17 сентября в Ставрополе в рамках Кубка России по баскетболу среди женских команд. В новом сезоне второго дивизиона Суперлиги они стартуют 14 октября.
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