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 Четверг, 31 августа 2017
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Начало пути
Сегодня в Пензе
 
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Настроены только на победу. В преддверии стартующего сезона, спортсменки баскетбольного клуба «Юность» провели открытую тренировку. Новый регламент соревнований во втором дивизионе Суперлиги вынудил тренерский штаб изменить систему подготовки.

«Изменился порядок проведения чемпионата. Он будет проходить в четыре круга. Команда сыграет 40 игр, это почти вдвое больше, чем в прошлом сезоне. Причем шесть команд – это фарм-клубы Премьер-лиги», - рассказал главный тренер ЖБК «Юность», Дмитрий Нестеровский.

Изменения в составе «Юности» минимальные. Ряды «красно-белых» покинули Анастасия Кузьмина и Анастасия Алексеева. Им на смену пришли воспитанницы Пензенского баскетбола – Елена Мельникова и Ольга Сизякова. Самым значимым событием стало назначение Дмитрия Нестеровского главным тренером команды. Однако в новой роли он уже освоился.

«Традиционно мы сейчас работаем над функциональной готовностью, подтягиваем технику. Начали заниматься тактикой, ставить рисунок игры», - отметил Дмитрий Нестеровский.

Первые игры пензенские баскетболистки проведут с 15 по 17 сентября в Ставрополе в рамках Кубка России по баскетболу среди женских команд. В новом сезоне второго дивизиона Суперлиги они стартуют 14 октября.

Новость: Петр Голубев 31 2017
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Начало пути
ЖБК "Юность" провел открытую тренировку
 
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