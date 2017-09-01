Согласно поручению Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области от 30.08.2017 № 17/4619 администрация города информирует. На основании п.1 протокола заседания Координационного совета при Правительстве Пензенской области по реализации мер по предотвращению распространения социально значимых инфекционных заболеваний, включая ВИЧ – инфекцию, туберкулез, вирусные гепатиты В и С, на территории Пензенской области (протокол от 21.07.2017 № 2) Минтрудом Пензенской области совместно с Минздравом Пензенской области и Центром СПИД ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи» проводятся обучающие семинары по профилактике ВИЧ-инфекции для специалистов по охране труда, работающих на предприятиях и в организациях Пензенской области. Мероприятия состоятся 15.09.2017 и 13.10.2017 начало в 14 часов 00 минут Участие бесплатное. Место проведения: Минтруд Пензенской области (г. Пенза, ул. Некрасова,24, конференц – зал, 5 этаж). Специалистам по охране труда желающим принять участие в семинаре необходимо проинформировать администрацию города с указанием Ф.И.О., должности, места работы, контактного телефона слушателя и даты проведения мероприятия. Указанную информацию возможно передать по средствам факсимильной связи 68-07-43 или посредствам электронной почты ohranat@penza-gorod.ru, направив сканированный экземпляр письма, подписанный руководителем организации. Контактное лицо – заведующий сектором охраны труда администрации города Пензы Ильин Алексей Александрович тел. 54-15-21

Новость: Администрация города Пензы 01 2017