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Иван Белозерцев поручил увеличить в Пензе количество площадок для торговли фермерской продукцией
Сегодня в Пензе
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Он является получателем средств господдержки, которые направил на приобретение сельскохозяйственной техники. Фермер занимается выращиванием овощей и поинтересовался у главы региона возможностями реализации своей продукции. Иван Белозерцев отметил инициативность молодого предпринимателя и рассказал о работе по поддержке начинающих фермеров. «Посещая малые хозяйства, я понимаю, в чем они нуждаются, и стараюсь помочь. Многие сельхозтоваропроизводители уже реализуют свою продукцию в наших региональных сетях – «Караван», «Магазин моего района», некоторые вышли и на федеральные торговые сети», – сказал губернатор. Он добавил, что крупные магазины предъявляют много требований к поставляемой продукции, выполнить которые небольшим предприятиям очень сложно. Глава региона предложил альтернативу – реализацию урожая на специальных ярмарках. «В прошлом году мы в 1,5 раза увеличили в Пензе и в районах области количество открытых торговых площадок для фермеров, которые привозят свою продукцию», – сообщил Иван Белозерцев. Это не только рынок сбыта для сельхозтоваропроизводителей, но и обеспечение жителей населенных пунктов натуральными продуктами. «Я поручил увеличить число этих площадок, чтобы пензенцы могли в шаговой доступности приобрести картофель, морковь, мясо, молоко. Главное, чтобы это была качественная и недорогая продукция», – подчеркнул губернатор. «Будете работать, появятся оборотные средства – поддержим предприятие в дальнейшем, создадите новые рабочие места», – отметил глава региона.
Он является получателем средств господдержки, которые направил на приобретение сельскохозяйственной техники. Фермер занимается выращиванием овощей и поинтересовался у главы региона возможностями реализации своей продукции.
Иван Белозерцев отметил инициативность молодого предпринимателя и рассказал о работе по поддержке начинающих фермеров.
«Посещая малые хозяйства, я понимаю, в чем они нуждаются, и стараюсь помочь. Многие сельхозтоваропроизводители уже реализуют свою продукцию в наших региональных сетях – «Караван», «Магазин моего района», некоторые вышли и на федеральные торговые сети», – сказал губернатор.
Он добавил, что крупные магазины предъявляют много требований к поставляемой продукции, выполнить которые небольшим предприятиям очень сложно.
Глава региона предложил альтернативу – реализацию урожая на специальных ярмарках.
«В прошлом году мы в 1,5 раза увеличили в Пензе и в районах области количество открытых торговых площадок для фермеров, которые привозят свою продукцию», – сообщил Иван Белозерцев.
Это не только рынок сбыта для сельхозтоваропроизводителей, но и обеспечение жителей населенных пунктов натуральными продуктами.
«Я поручил увеличить число этих площадок, чтобы пензенцы могли в шаговой доступности приобрести картофель, морковь, мясо, молоко. Главное, чтобы это была качественная и недорогая продукция», – подчеркнул губернатор.
«Будете работать, появятся оборотные средства – поддержим предприятие в дальнейшем, создадите новые рабочие места», – отметил глава региона.
Новость: Правительство Пензенской области 01 2017
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