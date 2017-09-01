Иван Белозерцев поручил увеличить в Пензе количество площадок для торговли фермерской продукцией

Он является получателем средств господдержки, которые направил на приобретение сельскохозяйственной техники. Фермер занимается выращиванием овощей и поинтересовался у главы региона возможностями реализации своей продукции.

Иван Белозерцев отметил инициативность молодого предпринимателя и рассказал о работе по поддержке начинающих фермеров.

«Посещая малые хозяйства, я понимаю, в чем они нуждаются, и стараюсь помочь. Многие сельхозтоваропроизводители уже реализуют свою продукцию в наших региональных сетях – «Караван», «Магазин моего района», некоторые вышли и на федеральные торговые сети», – сказал губернатор.

Он добавил, что крупные магазины предъявляют много требований к поставляемой продукции, выполнить которые небольшим предприятиям очень сложно.

Глава региона предложил альтернативу – реализацию урожая на специальных ярмарках.

«В прошлом году мы в 1,5 раза увеличили в Пензе и в районах области количество открытых торговых площадок для фермеров, которые привозят свою продукцию», – сообщил Иван Белозерцев.

Это не только рынок сбыта для сельхозтоваропроизводителей, но и обеспечение жителей населенных пунктов натуральными продуктами.

«Я поручил увеличить число этих площадок, чтобы пензенцы могли в шаговой доступности приобрести картофель, морковь, мясо, молоко. Главное, чтобы это была качественная и недорогая продукция», – подчеркнул губернатор.

«Будете работать, появятся оборотные средства – поддержим предприятие в дальнейшем, создадите новые рабочие места», – отметил глава региона.