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В городе Каменке проверили ход капремонта многоквартирных домов
Сегодня в Пензе
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Специалисты Фонда совместно представителями администрации г. Каменки и организации, осуществляющей строительный контроль, провели мониторинг выполняемых работ по капитальному ремонту многоквартирных домов г. Каменки. В настоящее время подрядной организацией ведутся работы по капитальному ремонту крыши и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Заводская, 6. Все работы будут выполнены в соответствии с договорами подрядов.
Специалисты Фонда совместно представителями администрации г. Каменки и организации, осуществляющей строительный контроль, провели мониторинг выполняемых работ по капитальному ремонту многоквартирных домов г. Каменки.
В настоящее время подрядной организацией ведутся работы по капитальному ремонту крыши и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Заводская, 6.
Все работы будут выполнены в соответствии с договорами подрядов.
Новость: Управление ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области 01 2017
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