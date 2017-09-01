В городе Каменке проверили ход капремонта многоквартирных домов

Сегодня в Пензе

Специалисты Фонда совместно представителями администрации г. Каменки и организации, осуществляющей строительный контроль, провели мониторинг выполняемых работ по капитальному ремонту многоквартирных домов г. Каменки. В настоящее время подрядной организацией ведутся работы по капитальному ремонту крыши и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Заводская, 6. Все работы будут выполнены в соответствии с договорами подрядов. Новость: Управление ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области 01 2017